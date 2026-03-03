Tân binh háo hức đón chờ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc

Tranh thủ trước ngày nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Ngọc Viên (thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà) truyền đạt kinh nghiệm học tập cho em gái.

Mấy ngày nay, căn nhà nhỏ của gia đình tân binh Đặng Như Nam (SN 2006, ở thôn Đông Văn, xã Đồng Tiến) luôn rộn tiếng nói cười, nhộn nhịp người vào ra. Chào tạm biệt người thân, bạn bè, Nam phấn khởi, tự tin vào chặng đường phía trước.

Đặng Như Nam tâm sự: “Tôi rất phấn khởi, tự hào vì được mặc màu xanh áo lính để tiếp bước các thế hệ cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi dự định, sau 3 tháng huấn luyện sẽ đăng ký ôn thi vào các trường quân đội. Qua đó, thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan, được cống hiến lâu dài trong quân đội”.

Tân binh Đặng Như Nam (xã Đồng Tiến) chuẩn bị quân tư trang lên đường nhập ngũ.

Có bố từng tham gia quân đội nên từ bé, Lê Hữu Khang (SN 2007, ở thôn 7, xã Cẩm Xuyên) đã yêu màu áo lính, cảm mến hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ". Cầm trên tay bộ quân phục màu trắng có viền xanh dương, tân binh này cảm thấy rất tự hào vì mình được biên chế vào huấn luyện ở Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để sau này trở thành những người lính cừ khôi bảo vệ biển đảo quê hương.

Cựu chiến binh Lê Đức Phượng (bố đẻ của tân binh Lê Hữu Khang) phấn khởi: “Gia đình rất vui vì môi trường quân đội không chỉ giúp con trai được tôi luyện, thử thách, trưởng thành mà nó còn mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Nhìn cháu hãnh diện trong bộ quân phục mới, tôi thấy yên tâm và đặt nhiều kỳ vọng”.

Ông Lê Đức Phượng (ở xã Cẩm Xuyên) vừa hỗ trợ con chuẩn bị quân tư trang vừa động viên, hướng dẫn tân binh Lê Hữu Khang hòa nhập với môi trường quân đội.

Không phân biệt tôn giáo, dân tộc, vùng miền, những người con ưu tú của quê hương đều đang sẵn sàng lên đường theo mệnh lệnh của trái tim. Tân binh Phạm Đức Anh (SN 2006, thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1) chia sẻ: “Là thế hệ thứ 4 người dân tộc Lào sinh sống ở khu vực biên giới Việt - Lào, tôi rất vinh dự khi được tuyển chọn đi bộ đội. Hiện nay, tôi đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, sẵn sàng tâm lý để vào huấn luyện ở Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và quyết tâm phấn đấu để trở thành một chiến sĩ giỏi”.

Hòa chung không khí hướng về ngày hội tòng quân của cả nước, 1.690 tân binh Hà Tĩnh (1.400 người tham gia nghĩa vụ quân sự, 290 người tham gia nghĩa vụ công an) cũng đang háo hức lên đường thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ trẻ thời đại mới. Về từng địa phương, gặp gỡ các tân binh đều cảm nhận rõ niềm vinh dự, tự hào cùng tâm thế sẵn sàng, quyết tâm cao và khát vọng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Niềm vui và quyết tâm trở thành những người lính can trường, dũng cảm đang hiện rõ trên nét mặt của mỗi người.

Thanh niên xã Kỳ Anh dâng hương các anh hùng liệt sĩ trước ngày nhập ngũ để báo công và khẳng định quyết tâm cống hiến cho Tổ quốc.

Năm nay, tân binh của Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 6 đơn vị thuộc Quân khu 4 (Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 841) và Bộ Công an. Đây đều là những đơn vị nhận quân giàu truyền thống, rèn binh giỏi, luyện cán tốt, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tin tưởng. Điều này, cũng khiến các tân binh yên tâm, phấn khởi hơn trước lúc lên đường.

Cán bộ Ban CHQS xã Hồng Lộc hỗ trợ tân binh Đào Văn Diệu (ở thôn Tân Thành) trước ngày nhập ngũ.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phấn khởi: “Những người lính trẻ trên quê hương Hà Tĩnh đang rộn ràng niềm vui, tâm trạng phấn khởi, tự tin. Tất cả đều đang háo hức chờ đón ngày hội giao quân (ngày 5/3) để cùng nhau cất vang những bài ca về người lính và tiếp nối sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ cha anh. Trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, các tân binh đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, tổ chức Đoàn các cấp, các đơn vị nhận quân, người thân, bạn bè quan tâm, động viên, hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt”.