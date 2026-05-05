Hà Tĩnh lên kế hoạch đón nhận 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại nước CHDCND Lào, mùa khô 2025 - 2026 và đón Đội quy tập về nước.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh tư liệu



Theo kế hoạch, từ ngày 20-24/5/2026, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ sang Lào hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, dâng hương, nhận bàn giao và di chuyển 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 24/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND xã Sơn Kim 1, Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Từ 14 giờ 30 phút ngày 24/5, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xã Sơn Tây và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại đây. Sau đó, hài cốt các liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (năm 2025).



Khoảng 20h tối 24/5, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND xã Tứ Mỹ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ.

Cũng theo kế hoạch, 8 giờ ngày 25/5, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, UBND xã Tứ Mỹ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.