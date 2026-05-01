Công đoàn sẽ nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ 24/11

Quốc hội hôm 24/4 thông qua Nghị quyết chọn 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Người dân được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa trong ngày lễ lớn của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vừa được Quốc hội quyết định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Đồ họa: Tạ Lư

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đoàn viên lao động rất đồng tình và phấn khởi trước quyết định bởi đây là dịp để nâng cao truyền thống văn hóa dân tộc và gắn kết gia đình.

Trước đó khi khảo sát trực tuyến về nhu cầu nghỉ lễ, Công đoàn nhận được nhiều ý kiến người lao động và cơ sở đề nghị sớm đề xuất với cấp thẩm quyền xem xét hoán đổi ngày làm việc để kéo dài ngày nghỉ dịp Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, nghỉ lễ rơi vào thứ ba ngày 24/11 nên hoán đổi ngày làm việc thứ hai 23/11 sang làm bù thứ bảy tuần kế tiếp, tức ngày 5/12. Kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tiếp (21/11-24/11) với người có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần; ba ngày liên tiếp (22/11-24/11) với người có chế độ nghỉ chủ nhật. Công đoàn cơ sở cho rằng nếu có chủ trương cần đề xuất và thông báo sớm để các bên chủ động bố trí sản xuất kinh doanh hoặc lên phương án về quê, đi chơi nhằm kích cầu du lịch.

"Trước mong muốn của người lao động, Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu cùng Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng quyết định", ông Hiểu nói.

Về lâu dài, Công đoàn sẽ tổng hợp ý kiến từ cơ sở cùng bộ, ngành liên quan kiến nghị hoàn thiện chính sách liên quan ngày nghỉ lễ để phù hợp với đời sống và ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.

Thiếu nữ Huế cầm diều trong lễ hội đường phố năm 2024. Ảnh: Võ Thạnh

Trước mắt trong tháng 5 - tháng công nhân, Tổng Liên đoàn sẽ tập trung vào các hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, chú trọng đối thoại thương lượng tập thể, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức gắn với Đại hội Công đoàn lần thứ 14.

Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886), Công đoàn Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động như hơn 1.000 người diễu hành trên một số tuyến đường; tuyên dương 140 cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc có nhiều đóng góp trong cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và phúc lợi cho đoàn viên lao động.

Các cơ quan thuộc Chính phủ đang nghiên cứu bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuộc lĩnh vực nội vụ vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16, trong đó có nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng quy định ngày 24/11 là ngày người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Dự án luật này dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16.

Khi được thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày.