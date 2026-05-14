[Motion graphics] Những trường hợp người lao động được tính là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 01/05/2026 18:06 Đây là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

Khoảng trống trong bảo vệ quyền lợi người lao động tại Hà Tĩnh 01/05/2026 16:21 Thực trạng nợ bảo hiểm, lao động không ký kết hợp đồng tại Hà Tĩnh thời gian qua cho thấy, khoảng trống trong bảo vệ quyền lợi người lao động cần những giải pháp đồng bộ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026 01/05/2026 15:34 Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...

Công đoàn sẽ nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ 24/11 01/05/2026 12:30 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao đổi với Bộ Nội vụ để có đề xuất phù hợp báo cáo Thủ tướng trước mong muốn của lao động hoán đổi lịch làm việc, kéo dài nghỉ lễ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Xây dựng dữ liệu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT 30/04/2026 11:37 BHXH Hà Tĩnh xây dựng cơ sở dữ liệu xác định nhóm chưa tham gia BHXH, BHYT để phục vụ quản lý, phân tích và phát triển người tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại 29/04/2026 12:22 Tại Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận, điều kiện thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà", đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần người dân 29/04/2026 10:21 Từ những buổi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, nhân viên BHXH cơ sở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân, góp phần “gieo mầm” an sinh bền vững trên địa bàn.

Yêu cầu thanh tra, đảm bảo mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng 29/04/2026 09:03 Bộ Xây dựng vừa gửi công điện yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra, đảm bảo trình tự thủ tục mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.

Bộ Nội vụ dự kiến tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 28/04/2026 18:15 Bộ Nội vụ dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương tăng khoảng 8%.

[Motion Graphic] Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026 27/04/2026 06:01 Để đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026, người mua phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố có dự án nhà ở xã hội muốn mua và có mức thu nhập dưới mức quy định.

Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh 26/04/2026 11:13 Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Đề xuất chi 1.800 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ người sinh đủ 2 con 23/04/2026 14:31 Bộ Y tế vừa đề xuất Chính phủ chi hơn 1.800 tỷ đồng mỗi năm để thưởng tiền cho phụ nữ sinh con, nhằm cứu vãn đà suy giảm tỷ lệ sinh trên toàn quốc.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ là hạt nhân thu hút đầu tư công nghệ cao của Hà Tĩnh 17/04/2026 13:58 Sáng 17/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) liên quan đến công tác thành lập trung tâm/không gian đổi mới sáng tạo tỉnh.

[Infographic] Đăng ký mua nhà ở xã hội dự án tại phường Thành Sen thế nào? 16/04/2026 08:26 Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen trong thời gian từ 21/4 đến 21/5/2026.

Đề xuất giảm trừ mới: Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế 10/04/2026 09:39 Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.

62% ý kiến ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 09/04/2026 18:33 Công đoàn đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia khảo sát hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.

Hà Tĩnh “mở luồng xanh” cho nhà ở xã hội, giảm 50% thủ tục hành chính 09/04/2026 12:00 Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh tập trung cải cách thủ tục, ưu tiên “luồng xanh” cho dự án và đẩy nhanh tiến độ nhiều khu đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Chính thức nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội 09/04/2026 05:25 Theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP, Chính phủ nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng.

Đề xuất nâng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng 08/04/2026 05:06 Dự thảo đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7, đồng thời bổ sung chính sách hưu trí xã hội và đơn giản hóa thủ tục.

Công đoàn lấy ý kiến lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ 07/04/2026 19:01 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến người lao động về các phương án hoán đổi nghỉ lễ tháng 4 do nhiều cấp cơ sở đề nghị.

Vươn lên thoát nghèo nhờ đa dạng mô hình sinh kế 05/04/2026 10:00 Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi và kiên trì vượt khó, chị Vương Thị Mãnh (TDP Bắc Phong) đã trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu của phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ ở xã Trường Lưu 31/03/2026 11:03 Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Trần Á.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2026 29/03/2026 14:21 Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam là một trong những chính sách mới có hiệu lực kể từ tháng 4 năm 2026.

Giảm thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu 27/03/2026 06:29 Từ 24h ngày 26/3, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính VAT.

Đảm bảo thống nhất, chính xác trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 25/03/2026 11:50 Chương trình điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/4 - 15/5/2026; số liệu sơ bộ công bố tháng 6/2026 và kết quả điều tra chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5 24/03/2026 07:30 Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở 20/03/2026 13:30 Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.

Người có công Hà Tĩnh nhận truy lĩnh 3 tháng phụ cấp khu vực vào tháng 4/2026 19/03/2026 16:18 Người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng thường trú tại 41 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh hưởng chế độ trợ cấp khu vực từ ngày 1/1/2026 được truy lĩnh trong tháng 4/2026.

9 nhóm lao động dự kiến được tăng lương từ 1/7 18/03/2026 11:27 Dự kiến lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 1/7. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng được tăng lương theo lương cơ sở. Hiện chỉ có 9 nhóm lao động được tính lương theo lương cơ sở.