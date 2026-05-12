Trợ cấp người có công dự kiến hơn 3 triệu đồng từ 1/7

Tại dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn 3,012 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm 2026 sau điều chỉnh dự kiến 42,3 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1/7/2024 với tỷ lệ 35,7% - mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh.

Cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1/1/2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1,4 lên 1,6 triệu đồng mỗi liệt sĩ/năm bởi mức hiện hành thực hiện từ năm 2022; tiền hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, tết từ 200.000 lên 300.000 đồng mỗi người; tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8,5 lên 11 triệu đồng/người/năm.

Về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi theo đề nghị của đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng là 50.000 đồng mỗi mộ thực hiện lấy mẫu. Mức chi 300.000 đồng/người/ngày áp dụng cho trường hợp lấy mẫu theo kế hoạch của cơ quan thẩm quyền hoặc Sở Nội vụ. Người đi lấy mẫu được hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

Riêng tiền hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ di chuyển hài cốt được đề xuất giữ nguyên, mức tiền ăn và đi lại 3.000 đồng/km/người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ. Cơ quan soạn thảo cho rằng mức này là phù hợp.

Cuối tháng 3, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.