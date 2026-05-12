Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Trợ cấp người có công dự kiến hơn 3 triệu đồng từ 1/7

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 2,789 lên 3,012 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 8% từ ngày 1/7.

Tại dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn 3,012 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm 2026 sau điều chỉnh dự kiến 42,3 nghìn tỷ đồng.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1/7/2024 với tỷ lệ 35,7% - mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh.

Cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1/1/2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1,4 lên 1,6 triệu đồng mỗi liệt sĩ/năm bởi mức hiện hành thực hiện từ năm 2022; tiền hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, tết từ 200.000 lên 300.000 đồng mỗi người; tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8,5 lên 11 triệu đồng/người/năm.

Về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi theo đề nghị của đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng là 50.000 đồng mỗi mộ thực hiện lấy mẫu. Mức chi 300.000 đồng/người/ngày áp dụng cho trường hợp lấy mẫu theo kế hoạch của cơ quan thẩm quyền hoặc Sở Nội vụ. Người đi lấy mẫu được hưởng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

Riêng tiền hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ di chuyển hài cốt được đề xuất giữ nguyên, mức tiền ăn và đi lại 3.000 đồng/km/người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ. Cơ quan soạn thảo cho rằng mức này là phù hợp.

Cuối tháng 3, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/tro-cap-nguoi-co-cong-du-kien-hon-3-trieu-dong-tu-1-7-5072418.html

Tin liên quan

Tags:

#trợ cấp người có công #chính sách xã hội #liệt sĩ #người có công #chế độ ưu đãi #đền ơn đáp nghĩa #xây dựng đất nước

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.
Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!