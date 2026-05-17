Lương hưu và trợ cấp tăng 8% từ 1/7

Nghị định 162 được Chính phủ ban hành ngày 15/5, có hiệu lực từ 1/7, quy định 9 nhóm được điều chỉnh tăng 8%. Đó là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quyết định của Thủ tướng năm 2009 cũng thuộc diện được tăng.

Ngoài ra, cán bộ xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su cũng được điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp.

Nhóm được tăng còn có quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc.

Với người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995, nếu sau điều chỉnh vẫn có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng một tháng thì tiếp tục được tăng thêm. Người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Người hưởng trên 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng kinh phí tăng thêm để chi trả lương hưu và trợ cấp so với năm 2025 dự kiến gần 10.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước bảo đảm hơn 2.000 tỷ đồng, khoảng 8.760 tỷ đồng còn lại do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

Thống kê đến tháng 7/2025 cho thấy khoảng 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ở mức 3-10 triệu đồng, chiếm 80% tổng số người hưởng.

Lương hưu bình quân từ ngân sách nhà nước khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Mức trợ cấp hàng tháng khoảng 2,2-2,5 triệu đồng. Lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội đạt khoảng 6,7 triệu đồng/tháng, trong khi cán bộ cấp xã hưởng trung bình khoảng 2,7 triệu đồng/tháng.