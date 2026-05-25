Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 36,2% lực lượng lao động tham gia BHXH

Chiều 25/5, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa BHXH tỉnh với các đơn vị.

Giai đoạn 2022 – 2025, với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa BHXH tỉnh với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được triển khai linh hoạt, đa dạng với nhiều hình thức, phù hợp với các nhóm đối tượng tại cơ sở.

Thời gian qua, các ngành, các cấp hội cơ sở đã phát huy được thế mạnh của mình trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân, hội viên về chính sách BHXH, BHYT.

Toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.400 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức 20 hội nghị; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 44 hội nghị; Hội Nông dân 621 hội nghị, buổi tuyên truyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ 700 hội nghị, buổi tuyên truyền.

Hằng năm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, bám sát tình hình thực tế của địa phương và doanh nghiệp; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN và Luật Công đoàn tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, BHXH tỉnh và BHXH cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội vận động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2022 - 2025, BHXH tỉnh đã phối hợp huy động trên 2,3 tỷ đồng để trao tặng 3.438 thẻ BHYT và 389 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, phát triển được thêm nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 109.000 người tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có hơn 77.000 người tham gia BHXH tự nguyện; tổng số người tham gia BHYT là gần 1,2 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các khó khăn, hạn chế cũng như đề xuất giải pháp, nội dung hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn tới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác an sinh xã hội nói chung và việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định mục tiêu đến năm 2030 có 36,2% lực lượng lao động tham gia BHXH và thực hiện BHYT toàn dân.

Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng phát biểu bế mạc hội nghị.

Trong giai đoạn tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đúng, trúng với từng nhóm đối tượng; chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa chính sách đến với cộng đồng.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình an sinh hiệu quả tại cơ sở gắn với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và mô hình xã, phường có 100% người tham gia BHYT.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm Luật BHXH, BHYT và các quy định hiện hành; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và người tham gia theo đúng quy định.