Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Cập nhật điểm mới về chính sách lao động, bảo hiểm cho doanh nghiệp và người lao động

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hơn 180 đại biểu của Hà Tĩnh được cập nhật những điểm mới về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và doanh nghiệp.

Sáng 16/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới về chính sách lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tham dự hội nghị có hơn 180 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, người lao động và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu những nội dung quan trọng trong 2 chuyên đề: Một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024; một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2025. Đồng thời, phổ biến các văn bản liên quan đến nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm...

Ông Hồ Anh Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) quán triệt chuyên đề: Một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2025.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của cán bộ, doanh nghiệp, người lao động về vai trò, ý nghĩa của các chính sách bảo hiểm trong việc bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người lao động. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để trao đổi trực tiếp, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, hỗ trợ đưa các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Luật Việc làm 2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#chính sách mới về bảo hiểm xã hội #bảo hiểm thất nghiệp #Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

