Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn.

Hoạt động xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đối tượng hỗ trợ

Theo kế hoạch, đối tượng hỗ trợ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo quy định của Chính phủ, đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở trên địa bàn tỉnh (trước mắt tập trung hỗ trợ các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

Điều kiện hỗ trợ

Điều kiện để được hỗ trợ theo tiêu chí xác định nhà tạm, nhà dột nát làm căn cứ xác định đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/1/2025 của Bộ Xây dựng, văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng); hộ gia đình có đất ở hợp pháp, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở (trường hợp chưa có đất ở, chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương để hỗ trợ, bố trí đất ở theo quy định); chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức khác.

Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở thực hiện đúng các tiêu chí về quy mô diện tích, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng theo Văn bản số 5999/BXD-QLN ngày 24/10/2024 của Bộ Xây dựng.

Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình đủ điều kiện để xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, đảm bảo nâng cao chất lượng nhà ở; đảm bảo công khai, minh bạch; tuyệt đối không để thất thoát, trục lợi chính sách; đảm bảo phân bổ công bằng, hợp lý giữa các nguồn lực hỗ trợ.

Việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, dòng họ và hộ gia đình chủ động huy động nguồn kinh phí tự có để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác để phát huy hiệu quả chính sách.

Mức hỗ trợ

Nguồn hỗ trợ từ Trung ương - theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tại Văn bản số 523/TB-VPCP ngày 16/11/2024 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, trường hợp xây mới nhà ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; cải tạo, sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Nguồn hỗ trợ khác (nếu có) thực hiện theo khả năng huy động, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành chương trình trước ngày 25/7/2026.

