Giảm thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Từ 24h ngày 26/3, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính VAT.

Đây là nội dung trong Quyết định 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3 trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Mức này giảm 1.500-2.000 đồng so với mức đang áp dụng, tùy mặt hàng.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Theo Bộ Tài chính, với mức thuế như trên, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đổ nhiên liệu cho khách hàng. Ảnh: PVOIL
Nhân viên cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đổ nhiên liệu cho khách hàng. Ảnh: PVOIL

Trước khi điều chỉnh, mỗi lít xăng, dầu tới tay người tiêu dùng được cấu thành từ giá CIF nhập khẩu xăng dầu thành phẩm (neo theo giá Platts Singapore), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95, xăng sinh học E5 RON92 là 8%, không áp dụng với dầu), thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng (VAT) 8% và bảo vệ môi trường 1.000-2.000 đồng.

Sau khi thuế nhập khẩu ưu đãi hạ về 0% từ 9/3, tỷ trọng các loại thuế trên mỗi lít xăng khoảng 24-25%. Cộng với các chi phí định mức, lợi nhuận định mức, vận chuyển, ước tính mỗi lít xăng "cõng" khoảng 30% thuế, phí. Vì vậy, giới chuyên môn từng khuyến nghị nhà điều hành điều chỉnh các khoản thuế này trong thời điểm phù hợp để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh hiện nay.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực lớn. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 11 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 24.330 đồng, dầu diesel 35.440 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 40.000 đồng một lít.

Để ổn định thị trường, gần một tháng qua, nhà điều hành quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9 lần với mức chi ước tính gần 5.300 tỷ đồng.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp không để thiếu nguồn cung xăng dầu, ách tắc sản xuất, kinh doanh, mất ổn định an toàn xã hội. Ông giao Bộ Công Thương sớm làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa). Trước đó, Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo các nước về nội dung này.

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ…
Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.
Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.
[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.