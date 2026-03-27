Giảm thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Đây là nội dung trong Quyết định 482 được Thủ tướng ban hành ngày 26/3 trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Mức này giảm 1.500-2.000 đồng so với mức đang áp dụng, tùy mặt hàng.

Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%.

Theo Bộ Tài chính, với mức thuế như trên, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đổ nhiên liệu cho khách hàng. Ảnh: PVOIL

Trước khi điều chỉnh, mỗi lít xăng, dầu tới tay người tiêu dùng được cấu thành từ giá CIF nhập khẩu xăng dầu thành phẩm (neo theo giá Platts Singapore), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95, xăng sinh học E5 RON92 là 8%, không áp dụng với dầu), thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng (VAT) 8% và bảo vệ môi trường 1.000-2.000 đồng.

Sau khi thuế nhập khẩu ưu đãi hạ về 0% từ 9/3, tỷ trọng các loại thuế trên mỗi lít xăng khoảng 24-25%. Cộng với các chi phí định mức, lợi nhuận định mức, vận chuyển, ước tính mỗi lít xăng "cõng" khoảng 30% thuế, phí. Vì vậy, giới chuyên môn từng khuyến nghị nhà điều hành điều chỉnh các khoản thuế này trong thời điểm phù hợp để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh hiện nay.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực lớn. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 11 kỳ điều hành, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 24.330 đồng, dầu diesel 35.440 đồng. Trước đó, có thời điểm giá hai loại nhiên liệu này lên lần lượt gần 34.000 đồng và 40.000 đồng một lít.

Để ổn định thị trường, gần một tháng qua, nhà điều hành quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 9 lần với mức chi ước tính gần 5.300 tỷ đồng.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp không để thiếu nguồn cung xăng dầu, ách tắc sản xuất, kinh doanh, mất ổn định an toàn xã hội. Ông giao Bộ Công Thương sớm làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa). Trước đó, Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo các nước về nội dung này.