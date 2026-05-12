Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Những ngày này, tại xưởng sản xuất của HTX Nông sản dược liệu xanh Dung Nguyễn ở xã Kỳ Khang, chị Nguyễn Thị Thùy Dung - Chủ nhiệm HTX vẫn miệt mài cùng công nhân tích cực đóng gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo mộc để kịp các đơn hàng.

Nhờ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025", chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang) phát triển từ sản xuất nhỏ lẻ lên xây dựng HTX sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp từ nông sản, dược liệu bản địa có uy tín trên thị trường.

Ít ai biết rằng, 5 năm trước, chị vẫn còn mày mò sản xuất nhỏ lẻ, tự mang sản phẩm đi chào mời khách hàng dùng thử. Từ năm 2021, sau khi tham gia các lớp tập huấn, được hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" theo Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 939), chị mạnh dạn đầu tư sản xuất bài bản, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tháng 10/2025, chị mở rộng quy mô, thành lập HTX với các thành viên là chị em phụ nữ địa phương.

Câu chuyện của chị Dung là một trong những dẫn chứng sinh động mà Đề án 939 đã tạo ra trong gần 10 năm qua. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, đề án còn từng bước khơi dậy tư duy làm kinh tế, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh. Với sự hỗ trợ từ đề án, từ năm 2017 đến cuối năm 2025, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thành lập thêm hàng chục HTX, hàng trăm tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; xây dựng hơn 5.000 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Nhiều sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Các cấp hội cũng tích cực kết nối nguồn vốn, hỗ trợ hội viên tiếp cận hàng nghìn tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sau khi Đề án 939 khép lại, ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415). Ngày 30/4/2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc thực hiện Đề án 2415 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu triển khai hiệu quả Đề án 2415 tại Hà Tĩnh, phát huy vai trò và sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển KT-XH; hướng tới hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, yếu thế, dân tộc thiểu số và khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận đào tạo, vốn, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thị trường; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, gắn thực hiện Đề án 2415 với các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bình đẳng giới của tỉnh.

Từ tháng 11/2025 đến trước lúc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND, Hội LHPN tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế. Riêng tháng 4/2026, các cấp hội đã tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường cho gần 500 hội viên là chủ các mô hình kinh tế, HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ ra mắt thêm 12 mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm và thành lập thêm 2 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ.

Chị Trần Huyền Ân - quản lý HTX nông nghiệp CHOA ở xã Phúc Trạch cho biết: “Thông qua các lớp tập huấn gần đây, tôi hiểu rõ rằng, trong bối cảnh mới, muốn thương hiệu bưởi Phúc Trạch phát triển bền vững, mỗi hộ phải thay đổi tư duy sản xuất, giữ chất lượng và tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quảng bá sản phẩm. Khi từng thành viên cùng giữ uy tín thì thương hiệu chung mới có thể đi xa”.

Bước sang giai đoạn mới, phụ nữ khởi nghiệp cũng đối diện nhiều thách thức hơn từ cạnh tranh thị trường, chuyển đổi số đến yêu cầu sản xuất xanh, phát triển bền vững. Trong khi đó, nhiều phụ nữ nông thôn vẫn còn hạn chế về kỹ năng quản trị hiện đại, năng lực ứng dụng công nghệ và khả năng mở rộng thị trường. Chị Nguyễn Thị Kiều Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Hà bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng Đề án 2415 sẽ tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ năng, công nghệ, thị trường và mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế”.