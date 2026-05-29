Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tháng cao điểm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, với chủ đề "Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh trọn đời", trong tháng 5, BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Tại các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh, cán bộ BHXH cùng nhân viên thu, đoàn thể địa phương kiên trì đến từng hộ dân để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.
Không quản nắng nóng, đường xa, nhiều tổ tuyên truyền tranh thủ thời gian để gặp gỡ người dân, giải đáp thắc mắc về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia và chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Tại các điểm truyền thông cộng đồng, cán bộ, viên chức BHXH và các tuyên truyền viên đã tập trung phổ biến những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật BHYT số 51/2024/QH15; người dân được tư vấn cụ thể về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời được giải đáp mọi thắc mắc liên quan nhằm chủ động phương án bảo đảm an sinh bền vững cho bản thân và gia đình.
Song song với việc phổ biến chính sách BHXH, cán bộ tuyên truyền cũng kết hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, gia hạn thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID… theo hình thức "cầm tay chỉ việc", giúp người tham gia dễ dàng theo dõi quá trình đóng - hưởng của mình.
Thông qua tuyên truyền trực tiếp, nhiều lao động tự do, tiểu thương, nông dân đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của BHXH tự nguyện, giúp bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhiều người dân sau khi được tư vấn đã đồng thuận tham gia ngay tại chỗ.
Ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn 8, xã Đức Thọ) chia sẻ: “Tham gia BHXH giúp tôi bảo đảm cuộc sống khi về già. Được cán bộ BHXH cơ sở Đức Thọ tận tình hướng dẫn tích hợp ứng dụng BHXH trên điện thoại thông minh, tôi thấy rất tiện lợi. Bây giờ chỉ cần vài thao tác là tôi đã có thể tự kiểm tra, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và quá trình đóng bảo hiểm của mình mọi lúc mọi nơi mà không cần phải mang theo nhiều giấy tờ như trước nữa".

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo BHXH cơ sở, phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đúng, trúng với từng nhóm đối tượng; chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở; quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH, BHYT; góp phần từng bước mở rộng diện bao phủ vững chắc trên địa bàn.

BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bà Đặng Thị Anh Hoa – Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh

