Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Tháng cao điểm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, với chủ đề "Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa an sinh trọn đời", trong tháng 5, BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Tại các điểm truyền thông cộng đồng, cán bộ, viên chức BHXH và các tuyên truyền viên đã tập trung phổ biến những nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật BHYT số 51/2024/QH15; người dân được tư vấn cụ thể về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời được giải đáp mọi thắc mắc liên quan nhằm chủ động phương án bảo đảm an sinh bền vững cho bản thân và gia đình.
Thông qua tuyên truyền trực tiếp, nhiều lao động tự do, tiểu thương, nông dân đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của BHXH tự nguyện, giúp bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhiều người dân sau khi được tư vấn đã đồng thuận tham gia ngay tại chỗ.
Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo BHXH cơ sở, phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đúng, trúng với từng nhóm đối tượng; chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở; quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH, BHYT; góp phần từng bước mở rộng diện bao phủ vững chắc trên địa bàn.
BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách.
