Trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ ở xã Trường Lưu

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Trần Á.
Sáng 31/3, UBND xã Trường Lưu long trọng tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ Trần Á.
Lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền, đoàn thể; gia đình, dòng họ và đông đảo bà con Nhân dân địa phương tham dự buổi lễ.
Liệt sỹ Trần Á sinh năm 1924 trong một gia đình nông dân tại thôn 4, xã Song Lộc (nay là xã Trường Lưu). Đầu năm 1948, chàng thanh niên Trần Á lên đường nhập ngũ, tham gia Trung đoàn 18 dân công hỏa tuyến.
Ngày 15/2/1948, liệt sỹ Trần Á hy sinh khi đang vận chuyển vũ khí và lương thực phục vụ chiến đấu tại Đồn Tróoc - xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).
Sau gần 80 năm, bằng sự nỗ lực của gia đình người thân cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan, hồ sơ của liệt sỹ Trần Á đã được xác minh, hoàn thiện các thủ tục để được Đảng, Nhà nước công nhận, cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương đã trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Trần Á theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc trao bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận công lao của liệt sỹ Trần Á và gia đình trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trường Lưu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công.
Việc xác minh hồ sơ, giấy tờ của liệt sỹ Trần Á gặp nhiều khó khăn do thời gian hy sinh đã lâu, không có sự khớp nối về thông tin. Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương và gia đình liệt sỹ thu thập hồ sơ, thông tin; liên hệ các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương để khớp nối dữ liệu, hoàn tất hồ sơ, thủ tục và đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ theo đúng quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, xác minh thông tin các trường hợp còn vướng mắc về chế độ để giải quyết theo đúng quy định.
Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ nhận thức “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin với cử tri.
Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách để triển khai sớm việc đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.
Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Sáng 14/2, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và mạnh thường quân đã đến trao quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đức Minh và Đức Đồng.
Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.