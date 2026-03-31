Trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ ở xã Trường Lưu

Sáng 31/3, UBND xã Trường Lưu long trọng tổ chức lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ Trần Á. Lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền, đoàn thể; gia đình, dòng họ và đông đảo bà con Nhân dân địa phương tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Liệt sỹ Trần Á sinh năm 1924 trong một gia đình nông dân tại thôn 4, xã Song Lộc (nay là xã Trường Lưu). Đầu năm 1948, chàng thanh niên Trần Á lên đường nhập ngũ, tham gia Trung đoàn 18 dân công hỏa tuyến.

Ngày 15/2/1948, liệt sỹ Trần Á hy sinh khi đang vận chuyển vũ khí và lương thực phục vụ chiến đấu tại Đồn Tróoc - xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Đặng Văn Dũng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sỹ Trần Á cho đại diện gia đình.

Sau gần 80 năm, bằng sự nỗ lực của gia đình người thân cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan, hồ sơ của liệt sỹ Trần Á đã được xác minh, hoàn thiện các thủ tục để được Đảng, Nhà nước công nhận, cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương đã trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Trần Á theo Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc trao bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận công lao của liệt sỹ Trần Á và gia đình trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trường Lưu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công.

Gia đình, dòng họ tổ chức lễ rước bằng "Tổ quốc ghi công" về nơi thờ cúng liệt sỹ Trần Á tại thôn 4, xã Trường Lưu.