Tuyên truyền một số quy định mới về chính sách lao động, việc làm và BHXH

Sáng 12/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện một số quy định mới về chính sách lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp và người lao động tại Công ty TNHH Trang phục quốc tế GaiWach Hà Tĩnh (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh).

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh truyền đạt một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2025.



Trong thời gian 1 buổi, gần 100 người lao động và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Trang phục quốc tế GaiWach Hà Tĩnh đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt các nội dung về một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2025; Nghị định 374/2025/NĐ-CP; giới thiệu Sàn giao dịch việc làm; một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH năm 2024.

Qua đó, giúp doanh nghiệp và người lao động nắm rõ thông tin về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.