Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo áp dụng theo quy định về giải thể đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định giải thể quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) (không bao gồm các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty của doanh nghiệp thay bằng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo hoặc người được giao phụ trách quỹ).

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của quỹ đảm bảo công khai, minh bạch; không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải thể quỹ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo khi thực hiện giải thể quỹ theo quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đồng thời, hoàn trả ngân sách trung ương phần vốn chủ sở hữu của quỹ còn lại sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và số lãi thu hồi được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc thu hồi nợ lãi (nếu có); làm việc với các đơn vị tài trợ để xử lý nguồn vốn tài trợ cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2026.

Bộ Tài chính cho biết, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo được thành lập nhằm hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng cho giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhóm đối tượng này phần lớn đã và đang được tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi khác, đặc biệt là từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương. Thực tế này dẫn đến việc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận đối tượng vay mới. Trong khi đó, nếu mở rộng đối tượng, phạm vi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo có nguy cơ trùng lắp và vấp phải những rào cản pháp lý. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, xét cả về thực tiễn hoạt động và khuôn khổ pháp lý, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo hiện không còn đáp ứng yêu cầu về hiệu quả, không có khả năng mở rộng hoạt động hợp pháp và không phù hợp để tiếp tục tồn tại trong hệ thống các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách./.