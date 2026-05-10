Tiếp sức cho nông nghiệp sạch từ dòng vốn ưu tiên

Được tiếp sức từ nguồn vốn Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, anh Lê Phương (thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc) đã hiện thực hoá giấc mơ phát triển vườn cam theo hướng hàng hoá, chất lượng cao.

Hơn chục năm trước, khi anh Lê Phương (thôn Nhật Tân, xã Đồng Lộc) bắt tay vào đầu tư phát triển cây cam truyền thống theo hướng hàng hoá, nguồn vốn vay từ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã hỗ trợ anh trong quá trình thực hiện.

Bắt đầu từ vài trăm triệu đồng khi mới bắt đầu, nguồn vốn tiếp tục được “nối dài” theo nhu cầu sản xuất, giúp anh Phương mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống tưới tự động đồng bộ, nâng cấp kỹ thuật canh tác.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh thăm mô hình sản xuất cam của gia đình anh Lê Phương.

Đến nay, anh Phương đã gây dựng được cơ ngơi rộng gần 10 ha với 2.200 gốc cam giòn và 1.600 gốc quýt, cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Anh Phương chia sẻ: “Gia đình tôi được Phòng Giao dịch Đồng Lộc (Agribank Chi nhánh Can Lộc) giải quyết thủ tục cho vay hơn 6 tỷ đồng để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư hạ tầng và ứng dụng kỹ thuật mới. Nhờ đó, tôi đã xây dựng thành công sản phẩm cam đạt chuẩn VietGAP và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài diện tích vườn hiện tại của gia đình, tôi đã liên kết mở rộng thêm 50 ha với 15.000 gốc cam, dự kiến sẽ đạt quy mô 250 tấn/năm trong những năm tới”.

Toàn bộ 10 ha sản xuất cam của gia đình anh Lê Phương được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Câu chuyện của anh Phương là ví dụ sinh động cho hành trình “xanh hóa” nền nông nghiệp mà Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đang đồng hành cùng người dân. Trong những năm qua, dòng vốn tín dụng của ngân hàng đã đi sâu vào từng vùng sản xuất, giúp hàng nghìn hộ dân mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển từ loại hình truyền thống sang nông nghiệp an toàn, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao.

Tính đến ngày 30/4/2026, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 21.344 tỷ đồng, tăng 1.214 tỷ đồng so đầu năm; trong đó, dư nợ các chương trình nông nghiệp, nông thôn đạt 18.124 tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, dòng vốn đang được ưu tiên “bơm” mạnh vào những mô hình sản xuất có tính bền vững, tạo động lực cho người dân chuyển đổi tư duy canh tác và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II ưu tiên nguồn vốn cho các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn...

Đầu năm 2026, anh Võ Tiến Hùng (thôn Nam Phong, xã Kỳ Xuân) mạnh dạn chuyển đổi 3 ha đất trồng keo tràm kém hiệu quả sang trồng dứa nguyên liệu liên kết tiêu thụ với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco). Anh Hùng được Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II) hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay 2 tỷ đồng.

“Với nguồn vốn vay của Agribank, tôi đầu tư máy móc để cải tạo đất, trồng 16 vạn cây dứa. Nếu thuận lợi, mô hình sẽ cho thu hoạch với năng suất dự kiến khoảng 100 - 120 tấn dứa. Hiện nay, tôi đang tiến hành làm đất, mở rộng thêm vùng trồng mới với diện tích 7 ha. Điều tôi trân trọng là Agribank luôn đồng hành, chia sẻ, giúp tôi yên tâm phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương” - anh Võ Tiến Hùng cho biết.

﻿ Với nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, anh Võ Tiến Hùng mạnh dạn đầu tư trồng 3 ha dứa nguyên liệu.

Theo lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, đến đầu tháng 5, tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh đạt 20.200 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 90% tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Thực hiện chủ trương về thúc đẩy tín dụng xanh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã triển khai tới toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc; phân công cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thực tế của khách hàng để tư vấn phương án vay vốn phù hợp, đồng hành từ giai đoạn khởi đầu đến khi mô hình phát huy hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị ưu tiên nguồn vốn với cơ chế lãi suất linh hoạt cho các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; các sản phẩm OCOP và những dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; qua đó, góp phần cùng tỉnh thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Hà Tĩnh II chiếm 90% tổng dư nợ.

Thực hiện Quyết định 21/2025/QĐ-TTg, ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh”, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai chương trình tín dụng thiết thực, lãi suất cạnh tranh, đưa dòng vốn đến đúng lĩnh vực, đúng đối tượng. Đến cuối tháng 4, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn địa bàn đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm và chiếm hơn 42,6% tổng dư nợ. Con số này cho thấy sự ưu tiên của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực được xem là “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương.

Dẫu vậy, theo người sản xuất, dòng vốn nông nghiệp xanh vẫn còn những “điểm nghẽn”. Các tiêu chí, điều kiện về chứng chỉ, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm khá khắt khe. Vì vậy, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ khó tiếp cận vốn hoặc hưởng ưu đãi lãi suất tối ưu nhất. Bên cạnh đó, nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu; thời hạn vay vốn chưa tương xứng với đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp...

Dòng vốn tín dụng xanh không chỉ tiếp sức cho người dân mở rộng sản xuất mà còn góp phần định hình tư duy nông nghiệp mới - an toàn hơn, bền vững hơn và gắn với giá trị dài hạn. Dẫu vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ để dòng vốn xanh đến gần hơn với các hộ sản xuất, song sự đồng hành của ngành ngân hàng đang mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho hành trình chuyển đổi nông nghiệp của Hà Tĩnh.