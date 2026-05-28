Doanh nhân kỳ vọng gì từ Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh?

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển công nghiệp, xây lắp và thương mại Hà Tĩnh: Tạo không gian đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển

Các nghị quyết lớn của Trung ương như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là những định hướng quan trọng, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển trong giai đoạn hiện nay. Các nghị quyết không chỉ khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế mà còn mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Thời gian qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được các cấp, ngành quan tâm hơn. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh được triển khai kịp thời, tạo thêm niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân mở rộng đầu tư, ổn định hoạt động.

Tuy vậy, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, doanh nghiệp tư nhân vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế; chi phí nguyên vật liệu, logistics và nhân công tăng cao. Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa nên năng lực chuyển đổi số, đổi mới công nghệ còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị lớn. Một số thủ tục vẫn còn bất cập, cần tiếp tục được tháo gỡ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Từ thực tiễn đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh năm 2026 sẽ trở thành không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp; là nơi lắng nghe, tiếp thu và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng mong muốn diễn đàn sẽ đề xuất thêm các giải pháp, cơ chế hỗ trợ về vốn, mặt bằng sản xuất, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại; tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân trong đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải: Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 68-NQ/TW vào thực tiễn

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải hiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng như xi măng, thép, bê tông thương phẩm, cọc bê tông, ống cống, gạch không nung, ngói… với 8 nhà máy sản xuất. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp xác định đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất và tối ưu chi phí là những giải pháp quan trọng để phát triển bền vững. Thời gian qua, công ty đã mạnh dạn đầu tư các dây chuyền sản xuất công nghệ cao, hiện đại nhằm giảm lao động, tăng công suất, chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Hà Tĩnh đối với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương yên tâm sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, sự quan tâm của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân, thông qua các nghị quyết mới ban hành đã tạo niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Những định hướng, cơ chế trong Nghị quyết số 68-NQ/TW được kỳ vọng sẽ mở thêm không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, do thời gian triển khai các nghị quyết chưa dài nên doanh nghiệp mong muốn thời gian tới, các nội dung của Nghị quyết 68-NQ/TW sẽ tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn trong thực tiễn.

Vừa qua, là một trong những doanh nghiệp tham gia đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến làm việc tại Nhật Bản, công ty đã có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu mô hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và định hướng phát triển theo chiều sâu. Đặc biệt trong chuyến công tác, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản), mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm vật liệu từ carbon. Chúng tôi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh trong kết nối với các doanh nghiệp đối tác, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông Phạm Minh Văn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức: Sớm hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, hoạt động của doanh nghiệp hiện nay chịu tác động trực tiếp từ nhiều yếu tố toàn cầu. Thị trường thiếu ổn định, trong khi lãi suất liên tục biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các kế hoạch đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ với các ngành nghề như kinh doanh ô tô Toyota, xe máy, dịch vụ khách sạn du lịch…, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức luôn xác định phải chủ động thích ứng với bối cảnh mới để duy trì tăng trưởng ổn định. Thời gian qua, doanh nghiệp đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản lý và hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động. Chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị là phát triển hoạt động kinh doanh tại Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trong tỉnh.

Để doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới, rất cần sự đồng hành từ phía Nhà nước và các cấp, ngành thông qua những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng thời gian tới, Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng số quốc gia để doanh nghiệp có điều kiện xây dựng các nền tảng, phần mềm tương thích, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, một trong những vấn đề doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm là tính kịp thời và đồng bộ trong triển khai các quy định pháp luật. Khi các luật, nghị định mới được ban hành, cần sớm có các thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận, nắm bắt và triển khai thực hiện. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạn chế những khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng quy định mới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP XNK Bảo hộ lao động LASA – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh: Kỳ vọng diễn đàn mở cơ hội kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư ngoại tỉnh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối thiết bị bảo hộ lao động, chúng tôi chịu tác động trực tiếp từ những bất ổn toàn cầu hiện nay. Giá cước vận chuyển, chi phí logistics liên tục tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề lãi suất ngân hàng hiện nay cũng đang tạo thêm áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thông thường, từ quý II hằng năm, mặt bằng lãi suất sẽ có xu hướng giảm, tuy nhiên năm nay lại có chiều hướng tăng lên ở một số thời điểm, dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt về giảm lãi suất.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn phát triển Kinh tế tư nhân được tỉnh tổ chức là hoạt động rất ý nghĩa và được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Đây không chỉ là dịp để các doanh nghiệp địa phương gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh mà còn mở ra cơ hội kết nối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ có nhiều nội dung thiết thực, đi sâu vào những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm như tiếp cận vốn, cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư. Quan trọng hơn, đây sẽ là không gian đối thoại thực chất để các cấp, ngành lắng nghe, thấu hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tư nhân; từ đó có thêm các cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi luôn mong muốn có một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch và đồng hành. Khi doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển, khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.