Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 sẽ diễn ra cuối tháng 5

Theo kế hoạch UBND tỉnh vừa ban hành, Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 sẽ được tổ chức vào sáng 29/5 tại khách sạn Eagle Hà Tĩnh (phường Thành Sen).

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; chuyên gia kinh tế, nhà khoa học; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; đại diện các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp…

Theo kế hoạch, diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp, gồm 2 phiên chính.

Phiên thảo luận giải pháp sẽ tập trung phân tích bối cảnh, xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các mô hình thành công trong và ngoài tỉnh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết, hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên đối thoại mở diễn ra dưới hình thức hỏi - đáp trực tiếp giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, xoay quanh các định hướng chiến lược, hoạch định phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh ở tỉnh Hà Tĩnh.

Các nội dung, chủ đề thảo luận, đối thoại mở tập trung vào phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cơ hội cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh phát triển. Đồng thời, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác công - tư để thúc đẩy tăng trưởng; liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức hội của doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm, cung cấp, sử dụng dịch vụ lẫn nhau.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Tĩnh; làm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách và chương trình hành động của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cùng đó, tăng cường vai trò kiến tạo, đồng hành của chính quyền tỉnh; thiết lập cơ chế đối thoại mở, thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; triển khai hiệu quả vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 nhằm tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế và thực thi, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đây cũng là dịp để quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng và lợi thế của Hà Tĩnh; thúc đẩy kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và hợp tác phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, công nghệ cao, công nghệ bán dẫn… Qua đó, củng cố niềm tin và tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững.