Phường trung tâm Hà Tĩnh dồn sức cho 2 dự án giao thông trọng điểm

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đây là áp lực rất lớn đối với các đơn vị liên quan bởi dự án giao thông trọng điểm, đi qua nhiều địa bàn (phường Thành Sen, phường Trần Phú và xã Thạch Lạc), có khối lượng GPMB lớn. Đặc biệt, đối với phường Thành Sen, dự án đi qua 3,7 km, chiếm hơn một nửa chiều dài toàn tuyến (toàn tuyến dài 6,65 km).

Cùng với việc chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công trên công trường, chính quyền địa phương cũng đang “căng mình” bám sát địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ từng vướng mắc, quyết liệt bàn giao từng mét mặt bằng cho dự án.

﻿ Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đi qua phường Thành Sen dài 3,7 km.

Trong suốt nhiều tháng, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB phường Thành Sen, các tổ công tác, lực lượng đoàn thể cùng cán bộ tổ dân phố liên tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vận động bà con đồng thuận vì mục tiêu dự án.

Suốt nhiều tháng qua, ông Phan Văn Thắng (ở giữa) đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền vận động bà con đồng thuận dự án.

Ông Phan Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Quý cho biết: “Khó nhất là mỗi hộ dân có một hoàn cảnh, một tâm tư khác nhau nên cán bộ cơ sở phải thật sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động, giải thích để bà con hiểu và đồng thuận. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện các quy trình bảo đảm công khai, minh bạch, từ kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, niêm yết phương án đến chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB để người dân yên tâm. Đến nay, 17 hộ dân có đất bị thu hồi một phần diện tích đã được chi trả theo quy định. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để tiến hành chi trả cho 46 hộ dân thuộc diện tái định cư vào cuối tháng 5/2026”.

Đến nay, 17 hộ dân có đất bị thu hồi một phần trên địa bàn tổ dân phố Trung Quý đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Sự quyết liệt từ chính quyền cơ sở cũng đang tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Chị Dương Thị Dung (tổ dân phố Trung Quý) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện phải thu hồi đất, tái định cư phục vụ dự án. Dù còn những băn khoăn nhưng đây là công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên gia đình đồng thuận thực hiện. Đặc biệt, giá đất bồi thường, hỗ trợ được áp dụng phù hợp, khu tái định cư được đầu tư hạ tầng khá đồng bộ, hiện đại nên chúng tôi yên tâm hơn, mong sớm ổn định nơi ở mới”.

Khu hạ tầng tái định cư Trung Quý đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bố trí cho các hộ dân ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của UBND phường Thành Sen, đến thời điểm này, địa phương đã bàn giao được 3,18/3,7 km, đạt 86% khối lượng. Hiện nay, phần đất nông nghiệp đã hoàn thành 100% GPMB; phần đất ở (133 thửa đất) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành rà soát, kiểm đếm, trong đó, 25/37 thửa thu hồi một phần đã hoàn thành GPMB (17 thửa đã chi trả, 8 hộ tại đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành chi trả), 79 thửa thuộc diện tái định cư đã hoàn thành áp giá, niêm yết phương án, các trường hợp còn lại đang được tập trung hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

﻿ ﻿ Lãnh đạo phường Thành Sen trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tiến độ GPMB; tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.



Tinh thần “bám dân, bám địa bàn” cũng được phường Thành Sen triển khai ở các dự án trọng điểm khác. Dự án đường vành đai phía Đông có chiều dài gần 16 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; trong đó, đoạn đi qua phường Thành Sen dài 4,7 km. Theo đánh giá, đây là dự án có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến nhiều hộ dân, nhiều vấn đề tồn đọng về nguồn gốc đất đai... nên phát sinh không ít khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, phường đã bàn giao được 4,2 km, đạt gần 90%. Trong đó, phần diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành 100% khối lượng; 27/85 thửa đất ở chưa hoàn thành GPMB (17 thửa đã thống nhất phương án và 10 hộ còn vướng mắc). Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã niêm yết công khai, hoàn thiện hồ sơ trình UBND phường thẩm định, phê duyệt và phấn đấu chi trả hoàn thành trước ngày 30/6.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phân công các đoàn công tác bám sát địa bàn, tranh thủ từng ngày để vận động, đối thoại, tháo gỡ tại những hộ còn vướng mắc. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương án để hỗ trợ những hộ dân phải cư trú tạm thời bảo đảm ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận cao nhất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Cùng đó, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị đẩy nhanh tiến độ dự án với mục tiêu "có mặt bằng tới đâu, đẩy nhanh thi công đến đó".

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn phường Thành Sen có 44 dự án phải thực hiện GPMB; đến nay, 11 dự án đã hoàn thành, 33 dự án chưa hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn đòi hỏi sự lãnh đạo xuyên suốt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, đảng viên.

BCĐ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB phường Thành Sen họp nghe tiến độ, phối hợp với cơ quan cấp tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án.

Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB phường Thành Sen nhấn mạnh: “Đảng ủy phường xác định công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu cả hệ thống phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất. Từ nay đến cuối tháng 6, chúng tôi tập trung cao nhất cho 2 dự án trọng điểm là dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài phía Đông và dự án đường vành đai phía Đông, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng GPMB theo đúng mốc thời gian đã cam kết với tỉnh; trong đó, từng phần việc phải được phân công rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ hằng ngày để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch, hỗ trợ tối đa các hộ dân trong diện phải di dời, tái định cư sớm ổn định nơi tạm cư; phối hợp với cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhưng đồng thời phải giữ tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh”.

Tại cuộc họp BCĐ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Thành Sen, các thành viên đại diện chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và chủ đầu tư các dự án đã ký biên bản thống nhất giải pháp tổ chức thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị; đặt mốc thời gian hoàn thành rõ ràng cho từng phần việc, dồn sức cao nhất để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng.

Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, phường Thành Sen đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, góp phần đưa những công trình trọng điểm sớm về đích, tạo động lực mới cho sự phát triển.