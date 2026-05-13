Tập trung tháo gỡ mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh

Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Sáng 13/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng đi có các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Dự án được triển khai thi công từ đầu năm 2025, đến nay mặt bằng đã bàn giao được 6,05/6,6 km chiều dài tuyến, tổng giá trị xây lắp đạt hơn 34%.

Phần mặt bằng chưa thể bàn giao chủ yếu là đất ở của các hộ dân tại TDP Trung Quý, phường Thành Sen.

Do tuyến đường đi qua nhiều vị trí phải xử lý nền đất yếu, thời gian chờ lún dài, hướng thi công chỉ có thể tiếp cận dọc tuyến, nên trường hợp chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng lớn đến tiến độ công trình và nguy cơ phát sinh thêm chi phí do trượt giá.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ). Đến nay, mặt bằng dự án đã bàn giao được 10,5/11,15 km, khối lượng thi công đạt 82% kế hoạch.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Thành Sen, UBND phường Trần Phú đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc về nguồn gốc đất, thừa kế, tranh chấp; rà soát, tham mưu cơ chế, chính sách liên quan để xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, tái định cư; hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trước 30/6/2026.

Đoàn đã tới kiểm tra hoạt động thi công dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh. Công trình khởi công ngày 19/12/2025, đến nay khối lượng thi công hạng mục san nền đạt 100% kế hoạch, hạng mục nhà bảo tàng đạt 8% kế hoạch.

Tiến độ công trình cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. UBND phường Thành Sen đã hoàn thành công tác di dời đường điện trung thế qua phạm vi dự án, đảm bảo mặt bằng thi công các hạng mục từ ngày 2/4.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài. Công trình được triển khai thi công từ cuối năm 2022, đến nay mặt bằng bàn giao được 2,05/3,3km, tổng giá trị xây lắp đạt 62,3% kế hoạch.

Quá trình thi công đang trong kế hoạch hợp đồng ký kết nhưng tiến độ tương đối chậm do mặt bằng chưa được giao.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới kiểm tra tiến độ dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh). Tại giai đoạn 1, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 190 ha.

Hiện nay, dự án đang triển khai các gói thầu san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng tuyến đường chính, khu xử lý nước thải trong khu công nghiệp. Quá trình dự án triển khai, chủ đầu tư nhận được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ từ tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương liên quan.

Hiện dự án đã thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp với tổng diện tích đất 14,35ha, tổng vốn đăng ký khoảng 61,2 triệu USD.

Tại các công trình, đại diện đơn vị, địa phương đã báo cáo về quá trình triển khai dự án; nêu một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao giải quyết các khó khăn, vướng mắc về GPMB, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, dù được Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, đôn đốc, tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án giao thông vẫn còn vướng mắc, dẫn tới tiến độ triển khai còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ dự án. Quá trình thi công, cần thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông.

Với một số kiến nghị liên quan, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét, trả lời nhà đầu tư kịp thời.

