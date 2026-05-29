Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân thực chất và bền vững

Toàn cảnh chương trình.

Sáng 29/5, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, hội doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định: Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,78%, thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 61.000 tỷ đồng; thu ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng. Quý I/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%, đứng đầu cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khai mạc diễn đàn.

Hà Tĩnh hiện nay có hơn 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng. Năm 2025, tỉnh chấp thuận chủ trương 54 dự án trong nước với tổng vốn gần 128.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD. Quý I/2026 tiếp tục thu hút 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD.

Năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thành lập mới gần 2.500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh. Kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và giải quyết việc làm cho khoảng 98.000 lao động.

Lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đã có chuyển biến thực chất. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành gần 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh từng bước được cải thiện, nâng cao, hiện nay đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương tham dự diễn đàn.

Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ quyết liệt hơn. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 xếp thứ 19/34 cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS) xếp thứ 24/34 cả nước. Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn thiếu. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa; năng lực quản trị, tài chính, công nghệ và khả năng cạnh tranh còn hạn chế.

“Diễn đàn tập trung làm rõ các điểm nghẽn, nguồn lực cần khơi thông, yêu cầu đổi mới, để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chính quyền tạo lập được môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thân thiện, quyết liệt, hiệu quả hơn. Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo” – Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh: Hà Tĩnh có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung Bộ; có KKT Vũng Áng, cảng biển nước sâu, lợi thế phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển và kết nối giao thương. Đây là những lợi thế rất lớn, nhưng để chuyển thành tăng trưởng thực tế thì cần hạ tầng đồng bộ hơn, thủ tục thuận lợi hơn, chính sách ổn định hơn và sự đồng hành rõ hơn giữa chính quyền với doanh nghiệp. Đó cũng là điều cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn khi đến với Hà Tĩnh hôm nay. Chúng tôi không chỉ mong tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh, mà còn mong muốn kết nối thêm nguồn lực về vốn, công nghệ, quản trị và thị trường đến với địa phương.

Tham luận tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích bối cảnh, xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết doanh nghiệp.

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tham luận tại diễn đàn.

Nhiều chủ đề được các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi như: phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới - từ đổi mới tư duy đến nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; giải pháp cải thiện PCI Hà Tĩnh; vai trò của khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ trong tạo động lực tăng trưởng; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tư nhân nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; khơi thông dòng vốn đầu tư, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thế hệ doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với phát triển du lịch bền vững...

Ông Trương Đức Trọng - chuyên gia dữ liệu và quản trị công, Dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Các ý kiến cho rằng, Hà Tĩnh cần tiếp tục kiên trì cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu tư, đấu thầu, thuế, phí, tiếp cận tín dụng và dịch vụ công. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi hơn, đầu tư an toàn hơn, chi phí thấp hơn và yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cùng đó, tập trung phát triển kinh tế tư nhân theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và các trung tâm logistics, khu công nghiệp trên địa bàn; có cơ chế chính sách đặc thù cho doanh nghiệp trẻ chuyển đổi số; biến KKT Vũng Áng thành một “phòng thí nghiệm thể chế” cho khu vực tư nhân…

Ông Nguyễn Cảnh Hồng- Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ (Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) tham luận về "Cơ hội phát triển kinh tế tư nhân trở thành nòng cốt, chủ lực của kinh tế Hà Tĩnh".

Tiếp đó, diễn đàn tiến hành phiên đối thoại mở nhằm trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là phiên đối thoại địa phương thứ 5 trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Các đồng chí chủ trì phiên đối thoại mở.

Phiên đối thoại mở do các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh điều hành.

Tại phiên đối thoại, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tập trung đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến định hướng, chiến lược và các giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nguồn lực và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Tiến Trường – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vật liệu xây dựng Tiến Trường (TP HCM) đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh có cơ chế hiệu quả hơn trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, nhất là những quy định còn chồng chéo giữa các ngành, lĩnh vực; có giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hoặc quỹ hỗ trợ.

Bà Lê Thị Cẩm Vân - Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đề xuất mong muốn hỗ trợ đào tạo, vốn, nhân lực để những doanh nhân khởi nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến các giải pháp, chương trình nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế một cách thực chất; cơ chế thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp – HTX – chuỗi cung ứng; tăng cường hỗ trợ tư vấn pháp lý; hoàn thiện chính sách dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, đào tạo và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao…

Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông giải đáp các nội dung liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trực tiếp trao đổi tại diễn đàn, lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp, làm rõ nhiều nội dung doanh nghiệp quan tâm; đồng thời thông tin thêm về những định hướng, giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, tiếp cận chính sách và cải cách thủ tục hành chính…

Ông Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giải đáp các nội dung về kết nối doanh nhân trẻ.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, các hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng cần phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đối với việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI, tỉnh sẽ là cầu nối, tạo điều kiện kết nối thị trường, song cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chủ động, nhạy bén nắm bắt cơ hội, mở rộng hợp tác và liên kết sản xuất.



Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại phiên đối thoại.

Liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dù đã đạt một số kết quả bước đầu nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục được kiện toàn, hoàn thiện hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hà Tĩnh luôn lắng nghe và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ được tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để cụ thể hóa thành các giải pháp, chính sách phù hợp trong thời gian tới.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với CLB Doanh nhân Sao Đỏ và CLB Sao Vàng đất Việt.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội.