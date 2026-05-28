Hà Tĩnh - Bộ Công chính và Vận tải Lào trao đổi kinh nghiệm cơ chế quản lý, vận hành cảng

Sáng 28/5, đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào do ông Leklay Sivilay - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào dẫn đầu đến thăm, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Trần Việt Hà; đại diện các cục, vụ Bộ Xây dựng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Ông Leklay Sivilay - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc làm việc.

Cảng Vũng Áng có vị trí chiến lược trong hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ, là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và các địa phương trong hành lang kinh tế Đông - Tây. Cùng với Khu kinh tế Vũng Áng, cảng Vũng Áng không chỉ phục vụ lưu thông hàng hóa của Hà Tĩnh và vùng phụ cận, mà còn có vai trò là đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế, hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và xuất nhập khẩu.

Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Trần Việt Hà báo cáo về định hướng phát triển Vũng Áng, cảng biển, logistics, kết nối với Lào.

Hiện nay, cảng Vũng Áng đang khai thác 3 bến cảng gồm bến số 1, 2, 3 do Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt quản lý, vận hành. Trong 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua các bến dự kiến đạt 2,4 triệu tấn, bằng khoảng 43% kế hoạch năm và tăng 19,21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hàng hóa của Lào trong tổng sản lượng đạt khoảng 39,01%, cho thấy vai trò ngày càng rõ của cảng Vũng Áng trong phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa của Lào.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hòa trao đổi về tuyến đường sắt, đường bộ kết nối Vũng Áng với Việt Nam - Lào.

Việc đưa 3 bến cảng vào khai thác giúp nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý hàng hóa của cảng Vũng Áng, tạo điều kiện mở rộng dịch vụ logistics, giảm áp lực cho các bến hiện hữu, đồng thời tăng sức hấp dẫn của hành lang vận tải từ Lào ra Biển Đông. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ năng lực cảng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối sau cảng, nhất là các tuyến đường bộ, đường sắt và cơ chế vận tải liên vận qua biên giới.

Bến cảng số 3 cảng Vũng Áng do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đầu tư đã đi vào vận hành khai thác từ tháng 3/2025, có công suất khai thác từ 1,5 - 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác Bộ Công chính và Vận tải Lào đã cùng đánh giá tình hình vận hành, khai thác bến số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng; thảo luận các giải pháp tăng sản lượng hàng hóa của Lào qua cảng Vũng Áng; nâng cao hiệu quả logistics, hải quan, vận tải đường bộ, kho bãi, dịch vụ cảng; kết nối đồng bộ với hành lang kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các trung tâm công nghiệp, năng lượng tại Vũng Áng.

Trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công chính và Vận tải Lào trong việc hình thành tuyến đường sắt kết nối Cảng Vũng Áng - Lào, tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo từng bước cụ thể hóa vai trò của Vũng Áng là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho Lào.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng xác định các nội dung cần kiến nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam và Lào để đẩy nhanh nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt, đường bộ kết nối giữa 2 nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho biết: Hà Tĩnh luôn xác định việc tăng cường hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Lào không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị cao cả; góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong chiến lược phát triển của mình, tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ nước bạn Lào mở rộng kết nối giao thương quốc tế, phát huy lợi thế hành lang Đông - Tây, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cùng với Lào tiến ra biển, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Vì vậy, Khu kinh tế Vũng Áng, cảng quốc tế Lào - Việt và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Đánh giá nhu cầu vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Lào qua cảng quốc tế Lào - Việt đang tăng nhanh, trong khi đó, kết nối giao thông hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào đường bộ, một số tuyến còn hạn chế về năng lực khai thác, chưa đáp ứng tốt yêu cầu vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng các bộ, ngành hai nước trong việc thúc đẩy triển khai các công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối giữa Hà Tĩnh với các địa phương của Lào.

Tỉnh mong muốn Bộ Công chính và Vận tải Lào tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông phía Lào; tăng cường kết nối vận tải xuyên biên giới; hỗ trợ tổ chức nguồn hàng ổn định qua cảng quốc tế Lào - Việt; thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư các tuyến giao thông chiến lược; tiếp tục phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến vận tải liên vận, tải trọng phương tiện, thủ tục thông quan và cơ chế vận hành tại khu vực cửa khẩu.

Hà Tĩnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Lào hoạt động hiệu quả tại Khu kinh tế Vũng Áng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng logistics, hải quan, kho bãi và dịch vụ cảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương hai nước để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Ông Leklay Sivilay - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào phát biểu tại cuộc làm việc.

​Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là về hệ thống cảng biển, ông Leklay Sivilay - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào cho biết, đoàn công tác ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu để nghiên cứu, vận dụng vào quá trình quản lý, vận hành cảng.

Theo Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào, 3 bến cảng ở Vũng Áng do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt không chỉ đơn thuần là một dự án hợp tác kinh tế thông thường, mà còn là tài sản chung vô giá và là di sản của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Ông Leklay Sivilay đánh giá việc thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược kết nối với Cảng Vũng Áng và các cửa khẩu là yêu cầu cấp thiết, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương hai nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giới thiệu đến đoàn công tác Bộ Công chính và Vận tải Lào về các bến cảng số 1, 2, 3 tại cảng Vũng Áng.

Ông Leklay Sivilay - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào cùng đoàn công tác khảo sát bến cảng số 3 do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt quản lý, vận hành.

​