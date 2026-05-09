Đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng phục vụ dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dự án công nghiệp, logistics và cảng biển quy mô lớn, kéo theo yêu cầu cấp thiết về xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ. Vì vậy, tỉnh đang tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư các tuyến đường huyết mạch mang tính kết nối, liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Trong đó, nổi bật là Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương. Đây được xem là tuyến giao thông động lực quan trọng bậc nhất của KKT Vũng Áng khi đóng vai trò kết nối trực tiếp quốc lộ 1 với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Dự án có chiều dài 17,45 km, gồm 2 tuyến với quy mô nền đường từ 24m đến 60m, tùy từng đoạn. Trong đó, tuyến trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km; tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km. Dự án được khởi công vào tháng 2/2023 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu thi công. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và tạo không gian phát triển mới cho khu kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng đang là dự án gặp nhiều khó khăn nhất về công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện, vẫn còn 178 hộ dân tại tổ dân phố Cảnh Trường, Bắc Phong, Nam Phong, Đồ Gỗ và Trường Sơn (phường Vũng Áng) chưa hoàn thành di dời để bàn giao mặt bằng sạch. Theo đó, gần 3/17,45km toàn tuyến vẫn còn vướng mắc. Không chỉ mặt bằng dân cư, nhiều hạ tầng kỹ thuật như đường điện, hệ thống cấp nước sạch, cáp viễn thông cũng chưa được di dời đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Việc mặt bằng chưa được bàn giao xuyên suốt khiến nhiều đoạn thi công bị chia cắt, nhà thầu khó tổ chức triển khai đồng bộ, làm phát sinh chi phí nhân công, máy móc và ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.

Song song với đó, Dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự án có chiều dài 3,7 km, nền đường rộng 60m, giữ vai trò quan trọng trong kết nối quốc lộ 12C với khu liên hợp sản xuất thép và hệ thống cảng biển tại Vũng Áng. Dự án được khởi công vào tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư 668 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu thi công. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt trong vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp và logistics tại khu vực phía Nam KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn còn vướng khoảng 160m mặt bằng (đất nông nghiệp) liên quan đến 11 hộ dân tại tổ dân phố Tây Yên (phường Vũng Áng).

Dù chiều dài mặt bằng còn lại không lớn, song do chưa được bàn giao liền mạch nên việc thi công thiếu tính đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến và làm tăng chi phí triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công. Đến nay, nhiều gói thầu, dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng chiều dài hơn 25km.

Các tuyến giao thông như: Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; Dự án đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh; Dự án Đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng... không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ cho các dự án lớn đang triển khai tại KKT Vũng Áng, đặc biệt là các dự án của Tập đoàn Vingroup và hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại các lô C4, C5.

Trong ảnh: Tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh dài 8,55 km.

Hiện, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch, nhất là 2 tuyến đường đang vướng mặt bằng.

Việc sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ một số dự án trọng điểm đang trở thành yêu cầu cấp thiết, bảo đảm tính đồng bộ của hạ tầng giao thông trong KKT Vũng Áng. Khi các tuyến đường hoàn thành và thông suốt sẽ nâng cao năng lực kết nối giữa quốc lộ, cảng biển và khu công nghiệp, tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đây cũng là nền tảng quan trọng để KKT Vũng Áng tăng tốc phát triển, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế động lực của khu vực Bắc Trung Bộ.