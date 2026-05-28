Mạnh tay xử lý vi phạm, xây dựng diện mạo đô thị văn minh

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen tháo dỡ các nhà bạt, công trình lấn chiếm hành lang công viên trung tâm.

Tại khu vực hồ Bồng Sơn (công viên trung tâm, phường Thành Sen), hình ảnh những chiếc ô, lều bạt dựng tạm phục vụ kinh doanh, buôn bán gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị nay đã được tháo dỡ, trả lại không gian sạch sẽ, thông thoáng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND phường Thành Sen về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trong những ngày cuối tháng 5, lực lượng trật tự đô thị phường đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang công viên tháo dỡ khung sắt, nhà bạt dựng trái quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành chủ trương, hạn chế tái diễn dựng rạp, nhà bạt gây mất mỹ quan đô thị.

Chị Hồ Thị Hương - chủ cơ sở kinh doanh tại khu vực hồ Bồng Sơn cho biết: “Khi được chính quyền và cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích, gia đình tôi đã chủ động tháo dỡ khung sắt, nhà bạt, chấp hành nghiêm túc quy định về trật tự đô thị. Điều tôi mong muốn là chính quyền địa phương sớm quy hoạch khu vực phù hợp, tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục kinh doanh, tạo kế sinh nhai cho gia đình. Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành các quy định về giữ kỷ cương trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chung tay cùng chính quyền địa phương tạo cảnh quan khu vực hồ Bồng Sơn ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn”.

Hiện tại, khu vực hồ Bồng Sơn (trong công viên trung tâm) có 9 hộ dân sinh sống và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen đang tiếp tục tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo không gian xanh, sạch đẹp tại khu vực công viên; đồng thời nâng cao ý thức cho người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen cho biết: “Để bảo đảm kỷ cương trật tự đô thị tại khu vực công viên trung tâm, chúng tôi tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra hằng ngày, kiên quyết xử lý dứt điểm nếu phát sinh tình trạng tái diễn dựng mái che, đặt bàn ghế... sai quy định. Đồng thời, trung tâm cũng đề xuất UBND phường quy hoạch lại khu vực kinh doanh tại đây để vừa đáp ứng sinh kế của người dân, vừa tạo không gian đô thị văn minh, hiện đại. Về nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; tuần tra các khu vực chợ Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào giờ cao điểm; xử lý các trường hợp bán hàng rong, thu giữ biển quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường trục chính…”.

Lực lượng đô thị ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông.

Theo tổng hợp, từ đầu năm đến nay, phường Thành Sen đã giải quyết kịp thời và đúng hạn 18 hồ sơ phản ánh qua ứng dụng “i-HaTinh” liên quan đến trật tự đô thị; xử lý 3 trường hợp bán hàng rong, 1 trường hợp bán hàng trên vỉa hè với số tiền hơn 6,6 triệu đồng; thu giữ 12 biển quảng cáo sai quy định; đôn đốc 9 hộ gia đình xây dựng nhà ở chấp hành việc đóng nộp thuế đầy đủ…

UBND phường Hà Huy Tập phối hợp với các lực lượng ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè đường Hàm Nghi.

Phường Hà Huy Tập được thành lập trên cơ sở 2 đơn vị cấp xã thuộc khu vực nông thôn là xã Thạch Đài và Tân Lâm Hương (cũ), công tác quản lý đô thị của phường gặp không ít khó khăn. Dù vậy, địa phương đã tập trung rà soát các tồn tại về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hành lang an toàn giao thông để xây dựng phương án chỉnh trang phù hợp. Mỗi tuần, phường duy trì 2 lần ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ; đồng thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, tập kết vật liệu xây dựng, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị.

Những tuyến đường như Hàm Nghi, Nguyễn Hoành Từ, Nguyễn Xí… từng tồn tại tình trạng biển quảng cáo đặt sai quy định, mái che tạm bợ, hàng hóa bày bán lấn chiếm vỉa hè nay đã được sắp xếp gọn gàng hơn. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng cũng được địa phương quan tâm triển khai nhằm từng bước hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Phường Hà Huy Tập tổ chức ra quân giải tỏa hành lang, lòng lề đường...

Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Từ đầu năm đến nay, phường đã tổ chức 3 đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang, lòng lề đường; xử lý vi phạm và nộp ngân sách nhà nước 220 triệu đồng từ các trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tổ chức ra quân nhắc nhở, kiểm tra và xử lý các hộ kinh doanh, người dân cố tình tái vi phạm; đồng thời, tham mưu UBND phường triển khai các mô hình tuyến đường tự quản, tổ dân phố tự quản, nâng cao công tác quản lý chợ nhằm từng bước xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại, môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Lực lượng chức năng phường Hà Huy Tập nhắc nhở, tuyên truyền bà con tiểu thương tại chợ Chiều chấp hành quy định về đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Cùng với phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang cảnh quan được các phường trên toàn tỉnh quan tâm. Các địa phương đang từng bước tổ chức lại không gian đô thị theo hướng khang trang, đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo trật tự, kỷ cương.

Việc ra quân lập lại trật tự, mỹ quan đô thị không chỉ thể hiện sự kiên quyết của các địa phương trong việc nâng cao quản lý nhà nước về công tác trật tự đô thị mà còn là dịp tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt, kinh doanh, nói không với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các khu vực công cộng để mỗi tuyến phố đều được khoác lên mình diện mạo khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn.