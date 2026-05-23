Kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu theo dõi, chỉ đạo Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Quang Linh (T/h)
(Baohatinh.vn) - Theo phân công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sẽ phụ trách theo dõi Hà Tĩnh và các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 về việc phân công lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thủ tướng Chính phủ để theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được phân công theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ (gồm: TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, Tây Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng (gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ (gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Quyết định nêu rõ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

