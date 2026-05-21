Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

(Baohatinh.vn) - Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Chồn sọc là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, ít dịch bệnh.

Từng thử sức với nhiều mô hình chăn nuôi song hiệu quả chưa ổn định, rủi ro cao nên tháng 5/2025, ông Lê Trường Lưu quyết định chuyển hướng sang nuôi chồn sọc sinh sản tại khu trang trại rộng gần 6 ha ở vùng đồi thôn Trẫm Bàng, xã Đức Thọ.

Ban đầu, ông đầu tư 60 bộ chồn giống với tổng đàn 180 con, gồm 60 con đực và 120 con cái; tổng kinh phí mua giống khoảng 4,8 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 1 năm chăm sóc, mô hình bước đầu cho tín hiệu tích cực khi đã có 10 con chồn nái sinh lứa đầu tiên, khoảng 80 con khác đang mang thai chờ sinh sản.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi chồn sinh sản khép kín rộng khoảng 1.000m2.

Để có kỹ thuật chăn nuôi, ông Lưu chủ động tìm hiểu qua sách báo, internet và trực tiếp đến nhiều mô hình trong, ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, đàn chồn sinh trưởng tốt, tỷ lệ nhân giống cao.

Theo ông Lưu, chồn sọc là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, ít dịch bệnh nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Thức ăn chủ yếu là chuối, đu đủ chín, cháo và cá rô phi nên có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giúp giảm chi phí đầu tư.

Chuồng trại được thiết kế đảm bảo thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông

Để đảm bảo đàn chồn phát triển khỏe mạnh, ông xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín trên diện tích khoảng 1.000 m², thiết kế thông thoáng về mùa hè, kín gió vào mùa đông. Các khu nuôi được vệ sinh thường xuyên nhằm hạn chế dịch bệnh và tạo môi trường sống ổn định cho vật nuôi.

“Nuôi chồn sinh sản vốn đầu tư ban đầu khá lớn nhưng hiệu quả kinh tế cao. Một bộ giống gồm 1 con đực, 2 con cái hiện có giá khoảng 80 triệu đồng. Mỗi năm chồn sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 2 - 4 con nên tiềm năng phát triển rất lớn” - ông Lưu chia sẻ.

Cặp chồn giống bố mẹ đang trong quá trình ghép đôi

Không chỉ bán con giống, những con không đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang nuôi thương phẩm. Hiện giá chồn sọc thương phẩm dao động từ 1,6 - 1,8 triệu đồng/kg, đầu ra khá ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ đánh giá: “Trong bối cảnh địa phương đang tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, mô hình nuôi chồn sọc sinh sản của ông Lưu là hướng đi mới, có giá trị kinh tế và phù hợp điều kiện thực tế địa phương.”

Ông Lưu kiểm tra sự phát triển của chồn giống

Từ quyết định đầu tư táo bạo, ông Lê Trường Lưu đã từng bước biến vùng đồi hoang hóa thành trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình còn mở ra thêm hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

