Chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa xuân bị đổ ngã

(Baohatinh.vn) - Đợt mưa dông vừa qua đã làm hơn 8.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã. Các địa phương đã huy động lực lượng ra quân giúp nông dân gặt lúa bằng tay, giảm bớt thiệt hại.
Để giúp người dân thu hoạch hơn 230 ha lúa xuân bị đổ ngã, trong 2 ngày qua, xã Cẩm Bình đã huy động các lực lượng ra quân hỗ trợ. Màu áo xanh của bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... tỏa khắp các xứ đồng để giúp đỡ bà con nhân dân.
Để giúp người dân thu hoạch 303 ha lúa bị đổ ngã, xã Đồng Lộc đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công các lực lượng về hỗ trợ trực tiếp tại các thôn.
Trong đợt mưa dông vừa qua, toàn tỉnh có hơn 8.000 ha lúa bị đổ ngã. Hiện nay, các địa phương đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa nhanh, gọn. Trong đó, ưu tiên thu hoạch trước các diện tích ở vùng trũng thấp nhằm giảm thiểu thất thoát năng suất. Thu hoạch đến đâu, người dân cần khẩn trương làm đất đến đó, phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ hè thu trước ngày 5/6.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh)
