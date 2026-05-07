Chung tay hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa xuân bị đổ ngã

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Đợt mưa dông vừa qua đã làm hơn 8.000 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã. Các địa phương đã huy động lực lượng ra quân giúp nông dân gặt lúa bằng tay, giảm bớt thiệt hại.

Trên xứ Đồng Bà thuộc thôn Ngụ Quế (xã Cẩm Bình), các lực lượng thuộc Ban CHQS xã, dân quân tự vệ, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể... đang nhanh tay hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu thu hoạch 3 sào lúa bị đổ ngã.
Bà Nguyễn Thị Hiếu ở thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Bình chia sẻ: "Nhìn ruộng lúa đổ rạp, bị ngâm nước, tôi không khỏi lo lắng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng trên địa bàn xã, nhiều diện tích lúa bị đổ ngã cơ bản thu hoạch xong trong buổi sáng, thiệt hại đã giảm đáng kể".
Để giúp người dân thu hoạch hơn 230 ha lúa xuân bị đổ ngã, trong 2 ngày qua, xã Cẩm Bình đã huy động các lực lượng ra quân hỗ trợ. Màu áo xanh của bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... tỏa khắp các xứ đồng để giúp đỡ bà con nhân dân.
Không riêng xã Cẩm Bình, những ngày qua, xã Cẩm Lạc cũng huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị đổ ngã. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cán bộ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ cùng bà con địa phương đã có mặt tại các cánh đồng để gặt và vận chuyển lúa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.
Trung tá Nguyễn Hữu Thản - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cẩm Lạc cho biết: "Trong 2 ngày qua, đơn vị đã huy động được hơn 200 ngày công hỗ trợ bà con thu hoạch lúa bị đổ ngã. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con thu hoạch trước khi thời tiết diễn biến xấu hơn".
Để giúp người dân thu hoạch 303 ha lúa bị đổ ngã, xã Đồng Lộc đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công các lực lượng về hỗ trợ trực tiếp tại các thôn.
Lực lượng vũ trang ở xã Đồng Lộc còn hỗ trợ tuốt lúa tại chân ruộng, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức vận chuyển.
Sự chung sức của các lực lượng đã góp phần giúp bà con nhanh chóng thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra, để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với Nhân dân. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang và các tổ chức hội, đoàn thể hỗ trợ người dân xã Kỳ Xuân thu hoạch lúa bị đổ ngã.

​Trong đợt mưa dông vừa qua, toàn tỉnh có hơn 8.000 ha lúa bị đổ ngã. Hiện nay, các địa phương đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa nhanh, gọn. Trong đó, ưu tiên thu hoạch trước các diện tích ở vùng trũng thấp nhằm giảm thiểu thất thoát năng suất. Thu hoạch đến đâu, người dân cần khẩn trương làm đất đến đó, phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ hè thu trước ngày 5/6.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh)

Video: Các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa xuân bị đổ ngã.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.