Sét đánh chết 2 con bò, cháy hệ thống điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơn dông kèm sét xảy ra vào chiều tối 19/5 và rạng sáng 20/5 đã làm 2 con bò ở xã Cổ Đạm bị chết, đồng thời khiến nhiều thiết bị điện của người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) bị hư hỏng.
Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Nguyễn Văn Tuấn xác nhận, rạng sáng ngày 20/5, 2 con bò của gia đình ông Trần Dục (thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm) bị sét đánh chết.
Thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã có mưa dông, sấm, sét. 2 con bò của gia đình ông Dục được nhốt trong chuồng. Chuồng bò được xây ở khoảng đất trống giữa cánh đồng, xung quanh không có công trình, cây cối.
Theo Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, những ngày qua, trên địa bàn xã thường có mưa dông vào chiều tối. Một số diện tích lúa xuân chưa kịp thu hoạch của người dân cũng bị ảnh hưởng.
Trước đó, vào chiều tối ngày 19/5, tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh như: Hương Khê, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà... tiếp tục có mưa dông, sấm, sét.
Theo ghi nhận ở xã Hương Phố, sét đánh làm cháy đường điện chiếu sáng và hư hỏng một số thiết bị điện của người dân ở thôn Phố Hòa.
Hiện nay, chính quyền địa phương đang cho rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.
