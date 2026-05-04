Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Sáng 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân 2026; kiểm tra các mô hình canh tác lúa cải tiến SRI gắn với giảm phát thải. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo thông tin từ Sở NN&MT Hà Tĩnh, mưa dông kèm gió giật mạnh tối 3/5 đã làm hơn 5.900 ha lúa xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngã đổ. Một số địa phương bị ảnh hưởng lớn như: phường Bắc Hồng Lĩnh 480 ha, xã Kỳ Xuân 550 ha, xã Kỳ Thượng 110 ha, xã Cẩm Lạc 335 ha, xã Cẩm Hưng 360 ha, xã Đức Thịnh 580 ha, xã Đức Quang 450 ha, xã Đức Thọ 170 ha, xã Tứ Mỹ 427 ha,…

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình thu hoạch, quá trình thu mua, hỗ trợ sấy lúa cho bà con nông dân tại các xã Đông Kinh, Can Lộc, Tùng Lộc.

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng bởi dông lốc. Trong đó, cần nhanh chóng khơi thông kênh mương, tiêu úng, tháo nước ra khỏi chân ruộng. Đồng thời, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bố trí máy gặt hợp lý tại các xứ đồng, thu hoạch theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch gọn đến đó”, ưu tiên các diện tích trũng thấp, lúa bị đổ ngã nhằm hạn chế thất thoát năng suất.

Các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến sau thu hoạch; tiếp tục tăng cường liên kết với doanh nghiệp, thương lái nhằm thu mua, tiêu thụ kịp thời, góp phần ổn định đầu ra cho bà con nông dân.

Cũng trong sáng nay, đoàn đã kiểm tra mô hình canh tác lúa cải tiến SRI gắn với giảm phát thải tại các xã Can Lộc, Gia Hanh; mô hình sản xuất giống lúa TBR97 tại xã Tùng Lộc.

Vụ xuân 2026, xã Can Lộc triển khai mô hình trên diện tích 5,6 ha, áp dụng mạ khay, máy cấy, sử dụng phân bón hữu cơ, liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Xã Gia Hanh thực hiện mô hình 10 ha, sử dụng giống DK6, liên kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Kiến Vàng. Các mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha; cây lúa sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, hạn chế đổ ngã trong điều kiện thời tiết bất lợi; đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị hạt gạo địa phương.

Riêng tại xã Tùng Lộc, mô hình sản xuất giống lúa TBR97 đạt năng suất gần 70 tạ/ha, thích ứng tốt, cho chất lượng gạo ngon. Địa phương dự kiến tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích canh tác giống lúa này trong thời gian tới.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá các mô hình có khả năng thích ứng tốt với điều kiện thời tiết ngày càng bất thường, ít bị đổ ngã do giông, lốc; chất lượng, năng suất cao; giá thu mua ở mức tốt. Đồng thời, các mô hình bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm.

Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tập trung nhân rộng các mô hình này; tổ chức sản xuất hiệu quả trên hơn 14.100 ha diện tích đã thực hiện chuyển đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất. Đối với diện tích đã được định hướng quy hoạch sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao tại 56 xã, phường, trong các vụ sản xuất tới cần chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn theo hướng “1 cánh đồng - 1 giống - 1 thời vụ”, tạo ra sản phẩm đồng nhất với số lượng lớn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm bảo đảm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước phát triển sản xuất lúa theo hướng hàng hóa bền vững.