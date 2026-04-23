Kênh mương bằng đất – “điểm nghẽn” trong sản xuất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Phần lớn người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ đang trở thành rào cản cho sản xuất nông nghiệp địa phương.
Tuyến kênh đập Làng dài 4 km – kênh cấp 1 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho gần 200 ha lúa thuộc 9 thôn trên địa bàn. Do chưa được kiên cố hóa, tuyến kênh này thường xuyên xảy ra tình trạng thất thoát nước, khiến nhiều diện tích lúa không được cấp nước đầy đủ.
“Do tuyến kênh vẫn là kênh đất nên tình trạng thẩm thấu, rò rỉ và bồi lắng diễn ra thường xuyên. Vào mùa nắng, lượng nước thất thoát rất lớn nên nước về đến cuối kênh thường không đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước tưới cho sản xuất của người dân”, anh Mai Văn Đức - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh chia sẻ.
Ở các khu vực cuối kênh, tình trạng thiếu nước càng trở nên rõ nét. Tại thôn Khoai Vạc, do nằm ở cuối tuyến nên nước về chậm. Trong khi đó, gần 4 km kênh nhánh nội đồng do xã quản lý cũng là kênh đất, khiến nước bị thất thoát và phân bổ không đồng đều. Vụ xuân năm nay, do không được cấp nước kịp thời nên khoảng 30 ha lúa của thôn Khoai Vạc bị khô hạn đúng vào thời kỳ trổ bông.
Ông Bạch Đình Sáng - Trưởng thôn Khoai Vạc cho biết: “Chúng tôi đã căn cứ vào lịch lúa trổ bông để đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cấp nước sớm nhưng hiện nay lúa đã trổ bông được gần 10 ngày mà nước vẫn chưa về ruộng. Chúng tôi rất mong được đầu tư kiên cố hóa kênh mương để đảm bảo nguồn nước ổn định cho sản xuất.”
Toàn xã Hương Phố hiện có khoảng 1.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 600 ha trồng lúa. Để phục vụ sản xuất, địa phương có gần 75 km kênh mương, gồm gần 21 km kênh cấp 1, 54 km kênh cấp 2, kênh nhánh. Tuy nhiên, tỷ lệ kênh đất chiếm trên 50% đang gây nhiều khó khăn trong điều tiết nước tưới, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.
Thực tế cho thấy, hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa không chỉ làm gia tăng thất thoát nước mà còn kéo theo chi phí duy tu, nạo vét lớn, hiệu quả sản xuất không ổn định. Vì vậy, đầu tư kiên cố hóa kênh mương được xem là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo nguồn nước tưới, nâng cao năng suất cây trồng và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
