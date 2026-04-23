Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Kênh mương bằng đất – “điểm nghẽn” trong sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phần lớn người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ đang trở thành rào cản cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

bqbht_br_kenh-17.jpg
Hạ tầng thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, hơn một nửa các tuyến kênh mương chính vẫn là kênh đất đang trở thành rào cản lớn đối với phát triển sản xuất nông nghiệp của xã Hương Phố.
bqbht_br_kenh-4.jpg
bqbht_br_kenh-2.jpg
Tuyến kênh đập Làng dài 4 km – kênh cấp 1 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho gần 200 ha lúa thuộc 9 thôn trên địa bàn. Do chưa được kiên cố hóa, tuyến kênh này thường xuyên xảy ra tình trạng thất thoát nước, khiến nhiều diện tích lúa không được cấp nước đầy đủ.
bqbht_br_kenh-19.jpg
bqbht_br_kenh-18.jpg
bqbht_br_kenh-20.jpg
“Do tuyến kênh vẫn là kênh đất nên tình trạng thẩm thấu, rò rỉ và bồi lắng diễn ra thường xuyên. Vào mùa nắng, lượng nước thất thoát rất lớn nên nước về đến cuối kênh thường không đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước tưới cho sản xuất của người dân”, anh Mai Văn Đức - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh chia sẻ.
bqbht_br_kenh-11.jpg
bqbht_br_kenh-1.jpg
bqbht_br_kenh-13.jpg
Ở các khu vực cuối kênh, tình trạng thiếu nước càng trở nên rõ nét. Tại thôn Khoai Vạc, do nằm ở cuối tuyến nên nước về chậm. Trong khi đó, gần 4 km kênh nhánh nội đồng do xã quản lý cũng là kênh đất, khiến nước bị thất thoát và phân bổ không đồng đều. Vụ xuân năm nay, do không được cấp nước kịp thời nên khoảng 30 ha lúa của thôn Khoai Vạc bị khô hạn đúng vào thời kỳ trổ bông.
bqbht_br_kenh-7.jpg
bqbht_br_kenh-8.jpg
bqbht_br_kenh-9.jpg
Ông Bạch Đình Sáng - Trưởng thôn Khoai Vạc cho biết: “Chúng tôi đã căn cứ vào lịch lúa trổ bông để đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cấp nước sớm nhưng hiện nay lúa đã trổ bông được gần 10 ngày mà nước vẫn chưa về ruộng. Chúng tôi rất mong được đầu tư kiên cố hóa kênh mương để đảm bảo nguồn nước ổn định cho sản xuất.”
kenh-25.jpg
bqbht_br_kenh-26.jpg
bqbht_br_kenh-23.jpg
Toàn xã Hương Phố hiện có khoảng 1.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 600 ha trồng lúa. Để phục vụ sản xuất, địa phương có gần 75 km kênh mương, gồm gần 21 km kênh cấp 1, 54 km kênh cấp 2, kênh nhánh. Tuy nhiên, tỷ lệ kênh đất chiếm trên 50% đang gây nhiều khó khăn trong điều tiết nước tưới, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.
bqbht_br_kenh-16.jpg
Chị Lê Thị Thắm – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hương Phố cho biết: “Hệ thống kênh mương bằng đất hiện nay gây nhiều khó khăn trong điều tiết và sử dụng nước, đặc biệt vào thời điểm cao điểm sản xuất. Địa phương rất mong được cấp trên quan tâm đầu tư kiên cố hóa các tuyến kênh mương trọng điểm, nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.”
bqbht_br_kenh-5.jpg
Thiếu nước khiến nhiều diện tích lúa ở xã Hương Phố phát triển kém, làm giảm từ 25 - 30% năng suất so với các vùng được cung cấp đủ nước tưới.
bqbht_br_kenh-28.jpg
bqbht_br_kenh-27.jpg
bqbht_br_kenh-24.jpg
Thực tế cho thấy, hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa không chỉ làm gia tăng thất thoát nước mà còn kéo theo chi phí duy tu, nạo vét lớn, hiệu quả sản xuất không ổn định. Vì vậy, đầu tư kiên cố hóa kênh mương được xem là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo nguồn nước tưới, nâng cao năng suất cây trồng và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Video: Kênh mương bằng đất gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Hương Phố

Tin liên quan

Tags:

#Kênh mương bằng đất ở Hương Phố #điểm nghẽn sản xuất nông nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.