Ghẹ được giá, ngư dân thêm động lực bám biển

Văn Chung - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Thị trường tiêu thụ ghẹ thuận lợi, giá bán ở mức cao đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) vươn khơi bám biển.

Gần một tuần nay, ngư dân các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung liên tục trúng các luồng ghẹ có giá trị kinh tế cao. Ngư dân Hoàng Văn Tuấn (xã Cẩm Trung) cho biết: "Chuyến biển này tàu của tôi đánh được hơn 40 kg ghẹ. Giá bán cao không chỉ mang lại niềm vui về kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn khơi bám biển".
Vừa cập bờ, những khay ghẹ tươi ngon đã được thương lái đến mua hết.
Theo bà con ngư dân, đang vào mùa du lịch nên hải sản dễ tiêu thụ.
Hiện tại, ghẹ được thu mua với giá dao động từ 300-500 nghìn đồng/kg, cao hơn ngày thường từ 10-15%, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.
Chị Nguyễn Thị Minh - tiểu thương trên địa bàn xã Thiên Cầm cho biết: "Thời điểm này ghẹ đạt chất lượng tốt nhất, thịt chắc và ngọt nên thị trường rất ưa chuộng. Đặc biệt, đang vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên hàng về đến đâu chúng tôi thu mua hết đến đó".
Tiểu thương nhanh chóng phân loại số ghẹ đã mua.

Không khí mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp tại các cơ sở thu mua, tạo nguồn cung dồi dào cho thị trường.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gần một tuần qua, ngư dân các xã ven biển Cẩm Trung, Thiên Cầm đã liên tục vươn khơi bám biển. Nhờ gặp các luồng ghẹ, bà con đã khai thác được gần 1 tấn. Đang vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ mạnh giúp giá ghẹ duy trì ở mức cao, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con sau mỗi chuyến biển.

Ông Phan Huy Hiệu - Phó Trưởng phòng Khai thác - Vận hành (Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.