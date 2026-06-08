Siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

(Baohatinh.vn) - Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Hiện nay, Hà Tĩnh có 60 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác hải sản vùng khơi đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 100% theo quy định của Luật Thủy sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình từ 6 giờ trở lên và đã xử phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn ngư dân lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình.
Theo ngành chức năng, ngoài các sự cố kỹ thuật khách quan, phần lớn trường hợp mất tín hiệu xuất phát từ việc chủ tàu cố tình ngắt kết nối thiết bị trong quá trình khai thác. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân. Đồng thời duy trì giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Việc tăng cường quản lý thiết bị giám sát hành trình không chỉ góp phần kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển mà còn là giải pháp quan trọng để Hà Tĩnh cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.
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