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Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Thái Oanh - Quỳnh Nga
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.

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Khu vực dưới đập Yên Vũ (thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh) có diện tích khoảng 120 ha. Sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện nguồn nước và môi trường tự nhiên, từ tháng 7/2024, ông Hồ Phi Thủy - Giám đốc Công ty Ngọc trai Quê Choa đã làm thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống lồng bè, triển khai mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc trên hơn 70 ha mặt nước.
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Sau hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi cấy ngọc trai tại Phú Quốc, ông Hồ Phi Thủy đưa quy trình kỹ thuật về áp dụng tại Hà Tĩnh. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, doanh nghiệp đã đào tạo lao động địa phương, hướng dẫn các công đoạn từ lựa chọn giống, cấy nhân, chăm sóc trai đến theo dõi, kiểm soát chất lượng môi trường nước.
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Mặc dù vốn đầu tư ban đầu khá lớn nhưng nuôi trai không mất quá nhiều thời gian và công sức chăm sóc, bởi trai chủ yếu ăn phù du trong tự nhiên.
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Những ngày này, công ty đang huy động tối đa nhân lực thu hoạch ngọc trai. Đây là đợt thu hoạch thứ hai trong năm nay, sản lượng ước đạt khoảng 200 kg ngọc, cao hơn nhiều lần so với đợt thu đầu cách đây vài tháng (khoảng 30 kg - PV).
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Ngọc trai thu hoạch đợt này chủ yếu đạt đường kính khoảng 7 - 10 mm, có độ tròn, độ bóng và lớp xà cừ đủ dày để đáp ứng tiêu chuẩn chế tác trang sức.
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Theo ông Hồ Phi Thủy, trai bắt đầu tạo ngọc sau vài tháng cấy nhân, viên ngọc lên màu rõ từ tháng thứ 6 - 7 và hoàn thiện kích cỡ, màu sắc sau khoảng 22 - 24 tháng nuôi. Sản phẩm thu được có màu ánh tím đặc trưng.
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Sau khi tách khỏi trai, ngọc được chuyển về Công ty TNHH Một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc để làm sạch, phân loại theo kích thước, hình dáng, độ bóng và màu sắc, trước khi chế tác thành trang sức, quà tặng.
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Mô hình hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương và hàng chục lao động thời vụ trong các đợt cao điểm vệ sinh lồng bè, chăm sóc và thu hoạch.
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Dù bước đầu cho kết quả khả quan, hiệu quả kinh tế của mô hình còn phụ thuộc vào tỷ lệ trai tạo ngọc, chất lượng ngọc thu được, chi phí đầu tư và đầu ra sản phẩm. Vì vậy, thành công từ hai đợt thu hoạch là cơ sở ban đầu để tiếp tục đánh giá, khảo nghiệm trong các vụ nuôi tiếp theo.
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Theo ông Hồ Phi Thủy - Giám đốc Công ty Ngọc trai Quê Choa, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của trai, chất lượng sản phẩm ngọc sau chế tác; quan tâm, đầu tư mở rộng diện tích, qua đó tạo thêm việc làm ổn định cho người dân tại địa phương.
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Ông Lê Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Đông Kinh cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá mô hình thí điểm trên các tiêu chí như chất lượng môi trường nước, tỷ lệ trai sống, khả năng tạo ngọc và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, khai thác mặt nước đúng quy định. Việc nhân rộng mô hình cũng phải gắn với bảo vệ môi trường, tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật và góp phần phát triển kinh tế địa phương".

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Tags:

#nuôi trai #ngọc trai #Hà Tĩnh #mô hình kinh tế #công nghệ cao #thủy sản #việc làm

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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