Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Những ngày này, công ty đang huy động tối đa nhân lực thu hoạch ngọc trai. Đây là đợt thu hoạch thứ hai trong năm nay, sản lượng ước đạt khoảng 200 kg ngọc, cao hơn nhiều lần so với đợt thu đầu cách đây vài tháng (khoảng 30 kg - PV).
Theo ông Hồ Phi Thủy, trai bắt đầu tạo ngọc sau vài tháng cấy nhân, viên ngọc lên màu rõ từ tháng thứ 6 - 7 và hoàn thiện kích cỡ, màu sắc sau khoảng 22 - 24 tháng nuôi. Sản phẩm thu được có màu ánh tím đặc trưng.
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