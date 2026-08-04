Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ mái bờ kênh chính Sông Rác 01/08/2026 08:09 Sau thời gian thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác, khôi phục việc cấp nước sản xuất.

Ra mắt mô hình “Dân vận khéo” chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Quế Lâm 29/07/2026 17:26 Tham gia chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sẽ giúp nhiều hộ nông dân xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao thu nhập.

Tháo gỡ vướng mắc để nâng tỷ lệ tàu cá cập cảng, khai báo sản lượng 29/07/2026 14:29 Hiện nay, tỷ lệ tàu cá tại Hà Tĩnh cập cảng để bốc dỡ sản phẩm, khai báo sản lượng vẫn còn thấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần chống khai thác IUU.

Mất mùa trám đen - nỗi buồn ở miền sơn cước Hà Tĩnh 29/07/2026 13:49 Được mệnh danh là "thủ phủ" trám đen của Hà Tĩnh, xã Hương Sơn đang trải qua vụ mùa thất thu. Nhiều cây gần như "trắng" quả, sản lượng trám chỉ đạt khoảng 10% so với năm trước.

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” 28/07/2026 12:10 Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Thi công ngày đêm khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác 27/07/2026 09:00 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng đặt mục tiêu hoàn thành khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác trong vòng 3 ngày.

Trồng cam hữu cơ - xu hướng tất yếu của nông nghiệp Hà Tĩnh 26/07/2026 15:58 Từ những kết quả bước đầu, Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng diện tích cam hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Nhanh chóng khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh Sông Rác 26/07/2026 11:40 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 26/07/2026 09:28 Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn trước là một trong những mục tiêu quan trọng Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026 - 2030.

Khi cỏ trở thành cây trồng có giá trị kinh tế 25/07/2026 07:04 Từ nguồn thức ăn cho gia súc, cây cỏ đang trở thành nền tảng để phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh. Mở rộng vùng trồng cỏ giúp người dân giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm? 24/07/2026 13:37 Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng ghẹ, tôm tít, thu tiền triệu mỗi ngày 24/07/2026 10:00 Những ngày qua trời yên, biển lặng, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực bám biển đánh bắt ghẹ và tôm tít.

Cánh đồng lớn mở lối cho nông nghiệp hiện đại ở Hà Tĩnh 23/07/2026 14:00 49/69 xã, phường ở Hà Tĩnh đang triển khai tập trung, tích tụ gần 14.000 ha ruộng đất, từng bước hình thành cánh đồng lớn, tạo nền tảng đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm 23/07/2026 08:46 Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch là giải pháp hàng đầu nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Mở rộng không gian phát triển, tạo động lực xây dựng nông thôn mới 22/07/2026 15:00 Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh không chỉ là bước điều chỉnh về tổ chức hành chính mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.

Tiếp tục phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Tĩnh 20/07/2026 17:31 Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa chỉ checkvn.hatinh.gov.vn, với hơn 280 cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia.

Ứng dụng khoa học - công nghệ tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới 19/07/2026 15:20 Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.

Nuôi hươu mở lối làm giàu cho nhiều hộ dân Đức Thọ 19/07/2026 12:15 Từ lợi thế nguồn thức ăn sẵn có, chi phí chăm sóc thấp cùng đầu ra ổn định, mô hình nuôi hươu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vì sao nông dân Hà Tĩnh không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc? 19/07/2026 07:00 Từ năm 2021 đến nay, tổng đàn trâu, bò ở Hà Tĩnh liên tục sụt giảm. Tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong cơ cấu ngành chăn nuôi giảm từ 11% xuống còn 8,9%.

Đồng quản lý nghề cá: "Chìa khóa" gỡ thẻ vàng của EC ở Hà Tĩnh 18/07/2026 11:29 Hà Tĩnh đang kiện toàn, thành lập các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao ý thức của ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.