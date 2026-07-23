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Cánh đồng lớn mở lối cho nông nghiệp hiện đại ở Hà Tĩnh

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - 49/69 xã, phường ở Hà Tĩnh đang triển khai tập trung, tích tụ gần 14.000 ha ruộng đất, từng bước hình thành cánh đồng lớn, tạo nền tảng đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.

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Trong đợt tập trung, tích tụ ruộng đất lần này, xã Đức Đồng thực hiện 150 ha tại 18 cánh đồng thuộc hai thôn Đồng Thanh và Thanh Quang.

Những ngày này, không khí ra quân tập trung, tích tụ ruộng đất diễn ra sôi động tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh. Trên các cánh đồng, máy móc hoạt động liên tục để san gạt mặt bằng, chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa, chuẩn bị quỹ đất phục vụ vụ sản xuất mới.

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Ông Nguyễn Tuấn Tài phấn khởi khi chính quyền xã tiếp tục tập trung, tích tụ ruộng đất.

Tại xã Đức Đồng, gia đình ông Nguyễn Tuấn Tài, thôn Thanh Quang có 25 sào ruộng, trước đây nằm rải rác ở 7 thửa thuộc nhiều cánh đồng khác nhau. Sau đợt chuyển đổi, toàn bộ diện tích được sắp xếp thành 2 ô thửa lớn liền kề, giúp thuận lợi cho cơ giới hóa, giảm đáng kể thời gian, chi phí và công lao động trong sản xuất.

Đợt này, xã Đức Đồng thực hiện tập trung, tích tụ 150 ha tại 18 cánh đồng thuộc hai thôn Đồng Thanh và Thanh Quang. Do địa hình manh mún, khối lượng công việc lớn nên địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 để kịp bàn giao ruộng cho người dân sản xuất vụ mới.

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Dù gặp nhiều khó khăn nhưng xã Đức Đồng phấn đấu hoàn thành tích tụ ruộng đất trong tháng 9 để kịp bàn giao ruộng cho người dân sản xuất vụ mới.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Đồng cho biết: “Cùng với việc chỉnh trang đồng ruộng, địa phương cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa và sản xuất quy mô lớn trong thời gian tới”.

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Không khí chuyển đổi ruộng đất lần thứ ba tại xã Lộc Hà đang được triển khai rất khẩn trương.

Tại xã Lộc Hà, đợt chuyển đổi ruộng đất lần thứ ba cũng đang được triển khai khẩn trương trên diện tích khoảng 245 ha tại hai cánh đồng thuộc thôn Yên Điềm và Thịnh Lộc. Đến nay, địa phương đã hoàn thành quy hoạch, cất bốc và di dời 685 ngôi mộ, đồng thời đào đắp 11,3 km kênh mương nội đồng và 2,6 km đường giao thông nội đồng, tạo nền tảng đồng bộ cho sản xuất sau chuyển đổi.

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Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất tại xã Lộc Hà luôn được cán bộ xã tiếp thu, giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Thiều - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà, cho hay: “Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện để người dân áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí và tăng năng suất trên đồng ruộng”.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, trong đợt này có 49/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất với tổng diện tích gần 14.000 ha. Nhiều địa phương có diện tích chuyển đổi lớn như Đức Thịnh, Can Lộc, Đức Đồng, Lộc Hà, Mai Phụ và Tùng Lộc.

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Việc đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất là tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hiện đại.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Việc tích tụ ruộng đất là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tạo điều kiện xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ”.

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Tích tụ ruộng đất là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún.

Việc đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất không chỉ giúp hình thành những cánh đồng lớn mà còn tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị diện tích, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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Tags:

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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