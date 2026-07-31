Nuôi cá vược hiệu quả ở vùng nước lợ cửa sông Nhượng

Thôn Đồng Phúc hiện có 6 hộ nuôi cá vược, với tổng 30 lồng.

Tận dụng lợi thế vùng nước lợ tại cửa sông Nhượng, người dân thôn Đồng Phúc đã mạnh dạn phát triển nghề nuôi cá vược để nâng cao thu nhập. Hiện nay, toàn thôn có 6 hộ nuôi với tổng 30 lồng, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 20 tấn cá thương phẩm.

﻿ Ông Trần Văn Dũng (thôn Đồng Phúc) hiện đang thả nuôi 7 lồng cá vược.

Là một trong những hộ có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá vược, ông Trần Văn Dũng (thôn Đồng Phúc) hiện duy trì 7 lồng nuôi tại cửa sông Nhượng, mỗi năm thu hoạch khoảng 5 tấn cá thương phẩm, doanh thu đạt hơn 700 triệu đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng hơn 350 triệu đồng. Để có được kết quả này, trước khi trở về quê hương lập nghiệp, ông đã có nhiều năm làm việc tại các trang trại nuôi cá vược ở TP Hải Phòng.



"Năm 2005, nhận thấy khu vực cửa sông Nhượng phù hợp để nuôi cá vược, trong khi đây là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao nên tôi đã quyết định đầu tư nuôi thử nghiệm. Ban đầu, gia đình chỉ thả khoảng 1.000 con giống trong 2 lồng nuôi. Sau 5 - 6 tháng, cá đạt trọng lượng từ 0,8 - 1 kg/con, chất lượng thịt thơm ngon, được thương lái thu mua thuận lợi. Từ hiệu quả bước đầu, tôi tiếp tục mở rộng quy mô và gắn bó với nghề cho đến nay” - ông Dũng chia sẻ.

Thức ăn của cá vược chủ yếu là cá tạp.

Theo ông Dũng, nuôi cá vược không quá vất vả nhưng đòi hỏi người nuôi phải nắm chắc kỹ thuật, đặc biệt là khâu chọn giống và theo dõi môi trường nước. Thời điểm thích hợp nhất để thả giống là từ tháng 3 đến tháng 7. Đây là giai đoạn ít mưa, độ mặn của nước ổn định nên cá ít bị sốc do biến động môi trường và hạn chế được dịch bệnh. Thức ăn của cá cũng khá dễ kiếm, chủ yếu là cá tạp, tôm, cua nhỏ nên chi phí nuôi không quá cao.



Để nâng cao hiệu quả kinh tế, các hộ nuôi cá vược đã lựa chọn nguồn cá giống chất lượng cao từ các cơ sở uy tín tại tỉnh Nghệ An, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật phù hợp với đặc thù vùng nước lợ. Ngoài ra, nhằm bảo đảm an toàn trước mọi biến động của thời tiết, hệ thống lồng nuôi được đầu tư kiên cố với khung inox chắc chắn kết hợp lưới nhựa HDPE có độ bền cao. Giải pháp này không chỉ giúp bảo vệ đàn cá mà còn tạo thuận lợi trong công tác quản lý, chăm sóc và thu hoạch.

﻿ Nuôi cá vược tại cửa sông Nhượng đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân thôn Đồng Phúc.

Không chỉ gia đình ông Dũng, nhiều hộ dân ở thôn Đồng Phúc cũng có cuộc sống khấm khá hơn nhờ nghề nuôi cá vược. Gia đình ông Trần Văn Sử hiện duy trì 4 lồng nuôi với sản lượng khoảng 3 tấn cá thương phẩm mỗi năm, doanh thu gần 400 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng.



Ông Sử cho hay: “Nuôi cá vược quan trọng nhất là người nuôi phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên vệ sinh lồng, theo dõi chất lượng nguồn nước và chủ động phòng bệnh. Khi cá phát triển tốt thì thương lái đến tận nơi thu mua nên hầu như không phải lo đầu ra”.

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá vược cho thấy, vùng nước lợ cửa sông Nhượng đang được khai thác đúng hướng. Không chỉ mang về nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mô hình còn góp phần mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho khu vực ven biển Thiên Cầm.

Các lồng nuôi được làm kiên cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Nuôi cá vược là một trong những mô hình phát huy hiệu quả lợi thế vùng nước lợ của địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế ven biển. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển nghề nuôi theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế”.