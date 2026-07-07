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Người dân vớt "lộc trời" trên sông Lạch Kèn

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Hến tự nhiên xuất hiện nhiều trên sông Lạch Kèn đoạn qua xã Cổ Đạm và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mang đến niềm vui cho người dân ven sông.

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Những ngày này, từ sáng sớm, trên sông Lạch Kèn đoạn tiếp giáp giữa xã Cổ Đạm và Lộc Hà đã nhộn nhịp với hàng trăm người dân địa phương ra sông cào hến.
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Thủy triều rút nên lòng sông nhiều chỗ khá cạn, thuận lợi cho việc cào hến.
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Anh Dương Văn Hải (thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cho biết: "Gần một tuần nay, khúc sông này xuất hiện rất nhiều hến tự nhiên nên chúng tôi tranh thủ thu hoạch. Hôm nhiều, tôi cào được 40 - 50 kg hến, thu về từ 1 - 1,5 triệu đồng, ít thì được khoảng 10 - 20 kg. Đây là công việc thời vụ, không phải đầu tư nhiều nhưng thu nhập cũng khá cao".
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Nhiều người dầm mình trong khu vực nước ngập sâu để hi vọng mang về nhiều "chiến lợi phẩm".
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Niềm vui của người dân sau một mẻ cào.
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Sau khi cào xong, thành quả lao động được người dân đưa lên bờ phân loại, rửa sạch bùn đất...
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... để nhập cho thương lái.
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Anh Nguyễn Đức Hồ (tiểu thương trú tại xã Lộc Hà) cho biết: "Trung bình mỗi ngày tôi thu mua được khoảng 1,5 - 2 tấn hến. Giá thu mua tại chỗ hiện nay là 28 ngàn đồng/kg, người dân có bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu. Hến cỡ lớn thì nhập vào các nhà hàng, hến nhỏ dùng để bán giống cho các cơ sở nuôi trồng".
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Việc cào hến trên sông Lạch Kèn góp phần giúp người dân địa phương cải thiện cuộc sống.

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