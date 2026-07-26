Hà Tĩnh: Hơn 23.000 vị trí việc làm chờ người lao động trong quý III

Nhiều dự án quy mô lớn chọn KKT Vũng Áng làm "bến đỗ" đã tạo nên sự sôi động cho thị trường lao động ở Hà Tĩnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) vừa công bố nhu cầu tuyển dụng tháng 7 và quý III năm 2026. Theo thống kê, 168 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển 23.008 lao động làm việc tại Hà Tĩnh, ở nhiều ngành nghề như: công nghiệp, xây dựng, cơ khí, sản xuất, may mặc, dịch vụ, thương mại và logistics...

Trong tổng số nhu cầu tuyển dụng, lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19.263 vị trí, tiếp đến là 3.510 vị trí dành cho lao động trình độ trung cấp, cao đẳng và 235 vị trí trình độ đại học.

Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đang đẩy mạnh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất như: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC tuyển 6.300 lao động phục vụ các dự án xây dựng; Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast tuyển 4.000 lao động cho nhà máy sản xuất ô tô điện tại Vũng Áng; Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An tuyển 4.500 công nhân điện tử; Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển 2.300 lao động; Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển 400 lao động ở nhiều vị trí kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng...

Cùng đó, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc cũng có nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn như: CS Toys Vina Limited, Haivina Hồng Lĩnh, May BGG Hương Sơn, Apparel Tech Hà Tĩnh, Gaiwach Hà Tĩnh...

Chi tiết nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp xem tại đây.

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Tĩnh tăng mạnh phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, tập trung ở nhiều ngành nghề như; công nhân sản xuất, thợ hàn, thợ điện, cơ khí, bảo trì, lái xe, vận hành máy, nhân viên kinh doanh, kế toán, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ thuật viên tự động hóa và quản lý sản xuất.

Mức thu nhập mà doanh nghiệp đưa ra cũng được đánh giá khá cạnh tranh, dao động từ 6 - 65 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí việc làm. Trong đó, lao động phổ thông có mức lương phổ biến từ 6 - 12 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật, cơ khí, điện và bảo trì từ 10 - 25 triệu đồng/tháng; một số vị trí kỹ sư, quản lý hoặc công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có thu nhập lên tới 35 - 65 triệu đồng/tháng.

Từ năm 2026, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Tĩnh tăng mạnh đã phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất của doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người lao động quan tâm hãy liên hệ ngay Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để được tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.