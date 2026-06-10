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Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - 300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.

Vào ngày 15/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng 300 lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất.

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Formosa Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 300 lao động vào ngày 15/6.

Các vị trí tuyển dụng gồm: nhân viên kỹ thuật sản xuất, nhân viên bảo dưỡng và nhân viên phòng cháy, chữa cháy. Ứng viên tham gia tuyển dụng có trình độ từ tốt nghiệp THCS trở lên. Những lao động chưa có bằng nghề có nguyện vọng làm việc tại công ty sẽ được đào tạo miễn phí và được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí.

Phiên tuyển dụng diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 15/6 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, số 16 đường Phan Bội Châu, phường Thành Sen. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm ổn định trong môi trường công nghiệp hiện đại, đồng thời góp phần thúc đẩy công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

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