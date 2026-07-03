Gần 200 người tham gia tuyển dụng việc làm tại Hà Tĩnh

Sáng 3/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức tuyển dụng 6.300 lao động phục vụ các dự án đang triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.

Gần 200 người tham gia ứng tuyển làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC.

Tại phiên tuyển dụng, gần 200 người tham gia ứng tuyển các vị trí việc làm như: công nhân phụ trợ cọc khoan nhồi, gia công và lắp đặt cốt thép; lái máy khoan cọc nhồi, máy cẩu bánh xích; học viên đào tạo lái cẩu, lái khoan, yêu cầu ứng viên đã có chứng chỉ vận hành các loại máy công trình hoặc thiết bị tương đương.

Cán bộ tuyển dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC phỏng vấn ứng viên.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC, lao động vào làm việc tại các dự án của đơn vị có mức thu nhập từ 16 đến 65 triệu đồng/tháng/người tùy từng vị trí việc làm.

Đối với học viên được tuyển dụng đào tạo lái máy cẩu, máy khoan, trong thời gian đào tạo được công ty trả lương từ 19 triệu đồng/tháng/người.

Lao động được tuyển dụng vào làm việc với mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều chế độ phúc lợi.

Đồng thời,lao động tuyển dụng được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lao động còn được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá, hỗ trợ ăn uống và xe đưa đón; được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.