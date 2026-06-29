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Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ tuyển dụng viên chức

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(Baohatinh.vn) - Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã năm 2026, như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người, trong đó:

Vị trí việc làm: Viên chức phụ trách Khuyến nông viên (hạng III). Mã số chức danh nghề nghiệp: V.03.09.26: 01 người.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng: (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng và Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây)

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

30 ngày, bắt đầu từ ngày 26/6/2026 đến ngày 25/7/2026 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Mai Phụ, thôn Hồng Lạc, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh (Người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển bà Phan Thị Thu, công chức phòng Văn hóa - Xã hội, số điện thoại: 0973.974.134)

IV. Thời gian, địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến tháng 09/2026.

- Địa điểm: UBND xã sẽ thông báo sau bằng văn bản.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND xã và nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND xã Mai Phụ (qua Phòng Văn hóa - Xã hội), SĐT: 0973.974.134 để được hướng dẫn.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

Tags:

#xã Mai Phụ #tuyển dụng viên chức #xã Mai Phụ tuyển dụng viên chức

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