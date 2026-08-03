Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.

Ngay từ khi mặt trời vừa ló rạng trên vùng biển phía nam Hà Tĩnh, hàng nghìn công nhân đã nối nhau vào các nhà máy, công trường. Tiếng còi xe chuyên dụng, tiếng máy móc, cần cẩu, những đoàn xe vận tải nối đuôi nhau trên các tuyến đường nội khu… tạo nên một bức tranh lao động sôi động, nhộn nhịp.

Nếu như trước đây, hình ảnh những dòng người đông đúc tan ca chỉ thường bắt gặp ở các khu công nghiệp lớn tại Hà Nội, Đồng Nai hay TP Hồ Chí Minh thì nay, khung cảnh ấy đã hiện hữu ngay tại KKT Vũng Áng. Nó hiện diện trong từng phân xưởng luyện thép, trên những công trường xây dựng, ở các bến cảng và trong những khu nhà ở công nhân ngày càng đông đúc. Trên diện tích hơn 22.781 ha, trải dài trên địa bàn các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần các phường Sông Trí, Hải Ninh, Khu kinh tế Vũng Áng đã trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng nhất của Hà Tĩnh.

Những công trường dự án đang được tập trung thi công tại KKT Vũng Áng.

KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG HIỆN QUY TỤ 100 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VỚI TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ HƠN 281.708 TỶ ĐỒNG CÙNG 56 DỰ ÁN FDI CÓ TỔNG VỐN TRÊN 16,3 TỶ USD.

Sau nhiều năm đầu tư và phát triển, nơi đây hiện quy tụ 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 281.708 tỷ đồng cùng 56 dự án FDI có tổng vốn trên 16,3 tỷ USD. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, KKT Vũng Áng tiếp tục đón thêm 10 dự án mới, tổng vốn đăng ký khoảng 6,2 tỷ USD.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sức hút đầu tư mạnh mẽ mà còn cho thấy tốc độ chuyển mình của một trung tâm công nghiệp đang phát triển nhanh. Trong số các dự án mới có nhiều "đại bàng" với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng như: Nhà máy sản xuất thép VinMetal, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast hay Nhà máy sản xuất thép không gỉ... Đằng sau những dự án tỷ đô ấy là hàng chục nghìn vị trí việc làm đang được tạo ra.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Tại Nhà máy Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hơn 10.000 lao động đang làm việc trong các dây chuyền sản xuất hiện đại. Ở những công trình thuộc hệ sinh thái Vingroup, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công để bảo đảm tiến độ. Ngoài khu vực sản xuất, các cảng biển luôn nhộn nhịp với những chuyến tàu cập bến, hàng hóa liên tục được bốc xếp, vận chuyển. Ở mỗi vị trí đều có những con người đang miệt mài lao động. Mỗi dây chuyền hoạt động không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà còn góp phần hình thành một hệ sinh thái việc làm quy mô lớn cho Hà Tĩnh. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều lao động lựa chọn trở về quê hương.

Hơn 10.000 lao động đang làm việc tại Công ty Formosa Hà Tĩnh.

NHỮNG NỖ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀU ĐƯỢC GHI NHẬN THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG, VINH DANH. ĐIỀU ĐÓ GIÚP CHÚNG TÔI CÓ THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ GẮN BÓ LÂU DÀI. Chị Trần Thị Hồng Tư - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Đối với chị Trần Thị Hồng Tư, đang làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở mức lương. Đó còn là cảm giác được phát triển sự nghiệp ngay trên chính mảnh đất mình sinh ra.

"Điều may mắn là tôi đã tìm được việc làm ngay trên quê hương. Công ty có mức thu nhập ổn định, chế độ ngày càng tốt hơn. Những nỗ lực của người lao động đều được ghi nhận thông qua các chương trình khen thưởng, vinh danh. Điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực để gắn bó lâu dài” - chị Tư chia sẻ.

Công nhân làm việc tại Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Câu chuyện ấy cũng là tâm sự chung của rất nhiều lao động Hà Tĩnh. Trước đây, không ít người phải rời quê vào các tỉnh phía Nam hoặc đi xuất khẩu lao động nhiều năm liền. Giờ đây, cơ hội ấy đã hiện diện ngay tại quê nhà. Không còn cảnh xa gia đình hàng nghìn cây số, không còn những chuyến xe xuyên Việt sau mỗi dịp Tết. Thay vào đó là cuộc sống ổn định với công việc có thu nhập khá, được sáng đi - tối về bên người thân. Đó là sự thay đổi có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi gia đình.

ĐIỀU KHIẾN TÔI VUI NHẤT LÀ ĐƯỢC Ở GẦN GIA ĐÌNH, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP, KỶ LUẬT VÀ CÓ NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN. Anh Nguyễn Xuân Chung - Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons (KKT Vũng Áng)

Anh Nguyễn Xuân Chung (xã Kỳ Khang), hiện làm việc tại Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons (KKT Vũng Áng) với mức thu nhập gần 18 triệu đồng/tháng, chia sẻ: "Điều khiến tôi vui nhất là được ở gần gia đình, môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và có nhiều cơ hội phát triển. Đó là điều trước đây tôi rất khó có được”.

Các nhà máy duy trì nhịp sản xuất xuyên ngày đêm tại KKT Vũng Áng.

HIỆN NAY, TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG CÓ HƠN 25.600 LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC, TRONG ĐÓ KHOẢNG 24.400 LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC VÀ 1.200 LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.

Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, hiện nay, tại KKT Vũng Áng có hơn 25.600 lao động đang làm việc, trong đó khoảng 24.400 lao động trong nước và 1.200 lao động nước ngoài. Con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của khu kinh tế đối với lực lượng lao động chất lượng cao cũng như lao động kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực.

Điều đáng ghi nhận là cùng với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng chính sách tiền lương, thưởng và phúc lợi theo hướng cạnh tranh. Thu nhập của người lao động ở nhiều vị trí đã tiệm cận với các trung tâm công nghiệp lớn trong cả nước, trong khi chi phí sinh hoạt và khoảng cách địa lý với gia đình lại thấp hơn đáng kể.

Clip: Không khí rộn ràng tại các công trường, nhà máy KKT Vũng Áng.

Nếu như trước đây, người lao động phải tất bật tìm kiếm cơ hội thì nay, tại KKT Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp lại đang trong tình trạng "khát" nhân lực. Đằng sau những dự án tỷ đô đang đồng loạt triển khai là nhu cầu tuyển dụng rất lớn, trải dài từ lao động phổ thông đến kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý.

Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển dụng lao động phổ thông tại xã Kỳ Lạc.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong quý III/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 23.000 lao động. Đáng chú ý, riêng KKT Vũng Áng chiếm hơn 14.000 vị trí, tương đương hơn một nửa tổng nhu cầu tuyển dụng toàn tỉnh.

Những con số ấy phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ của khu kinh tế, đồng thời cho thấy thị trường lao động đang bước vào giai đoạn sôi động nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng với số lượng rất lớn như: Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast cần khoảng 4.000 lao động, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC cần hơn 6.300 lao động, Công ty CP Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển khoảng 2.300 lao động, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục tuyển thêm hàng trăm lao động ở nhiều vị trí chuyên môn.

Không khí tại các phiên tuyển dụng tại Sàn Giao dịch việc làm - Cơ sở Vũng Áng (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh).

Không chỉ số lượng lớn, cơ cấu ngành nghề cũng rất đa dạng, từ cơ khí, điện, tự động hóa, luyện kim, xây dựng, logistics, vận hành thiết bị đến thương mại, dịch vụ và hành chính. Đây là cơ hội không chỉ dành cho lao động trẻ mới ra trường mà còn cho những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu kết nối cung cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã liên tục phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại trung tâm cũng như lưu động ở các xã, phường.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 9.000 lao động. Đáng chú ý, có trên 1.700 người từ ngoại tỉnh và nước ngoài trở về tìm kiếm cơ hội việc làm. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động đang diễn ra mạnh mẽ. Với mức thu nhập dao động từ 10 đến 65 triệu đồng/tháng, cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn, KKT Vũng Áng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của người lao động. Để tận dụng cơ hội này, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyển dụng đến từng thôn, tổ dân phố, giúp người dân, đặc biệt là lao động đang làm việc xa quê nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp”.

Giữa dòng người đến dự một phiên tuyển dụng lưu động tại xã Kỳ Lạc, anh Đặng Đức Hạnh (SN 1999, xã Kỳ Lạc) chăm chú tìm hiểu thông tin tuyển dụng của Vincons. Trước đây, anh làm việc tại một khu công nghiệp ở Đồng Nai. Sau khi biết nhiều doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng đang mở rộng sản xuất với mức thu nhập và chế độ tốt, anh quyết định trở về.

Anh Đặng Đức Hạnh tham gia phiên tuyển dụng lao động.

Anh Hạnh chia sẻ: "Tôi mong tìm được công việc ổn định để có thể ở gần gia đình. Nếu vừa có thu nhập tốt, vừa được sống trên quê hương thì đó là lựa chọn mà tôi luôn mong muốn".

Mong muốn của anh Hạnh cũng là niềm mong muốn của rất nhiều lao động Hà Tĩnh đang đứng trước cánh cửa của một thị trường việc làm rộng mở. Có thể nói, những chuyển động tích cực của thị trường lao động hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Khi hàng loạt dự án quy mô lớn tiếp tục được triển khai và đi vào hoạt động trong những năm tới, nhu cầu nhân lực tại KKT Vũng Áng được dự báo sẽ còn tăng mạnh.

﻿﻿ Người lao động tan ca tại KKT Vũng Áng.

ĐẾN NĂM 2030, NHU CẦU LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH ƯỚC ĐẠT TRÊN 80.000 NGƯỜI. TRONG KHI ĐÓ, HIỆN NAY CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ MỚI CÓ HƠN 36.000 LAO ĐỘNG.

Theo ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh, đến năm 2030, nhu cầu lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt trên 80.000 người. Trong khi đó, hiện nay các KCN, KKT mới có hơn 36.000 lao động, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ cần bổ sung thêm khoảng 44.000 lao động trong những năm tới. Phần lớn nhu cầu này sẽ tập trung tại KKT Vũng Áng, nơi đang trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực luyện kim, năng lượng, cơ khí chế tạo và sản xuất công nghệ cao. Đây là tín hiệu rất tích cực đối với thị trường lao động của tỉnh. Việc các nhà đầu tư liên tục mở rộng sản xuất, triển khai các dự án mới không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho người lao động ngay trên chính quê hương. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo nghề và tăng cường kết nối cung - cầu lao động để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Có thể nói, những con số trên không chỉ phản ánh quy mô phát triển của KKT Vũng Áng trong tương lai mà còn cho thấy một xu hướng đang dần hình thành. Hà Tĩnh không còn là địa phương chủ yếu "xuất khẩu lao động" đến các trung tâm công nghiệp lớn, mà đang từng bước trở thành điểm đến của lực lượng lao động trong và ngoài tỉnh. Khi cơ hội việc làm ngày càng rộng mở, lựa chọn ở lại quê hương để lập nghiệp sẽ không chỉ là mong muốn, mà đang trở thành hiện thực đối với nhiều người lao động.

BÀI, ẢNH: PHÚC QUANG - ĐÌNH NHẤT

THIẾT KẾ: HUY TÙNG