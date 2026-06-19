Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Sáu năm nơi đất khách và nỗi trăn trở ngày trở về

Năm 2016, khi thu nhập của công nhân xây dựng trong nước còn khá khiêm tốn, anh Lê Văn Ước quyết định sang Hàn Quốc làm việc. Giống như nhiều lao động phổ thông vào thời điểm đó, anh tin rằng muốn cải thiện cuộc sống thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài.

Nhưng phía sau cơ hội đổi đời ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Anh phải chuẩn bị hơn 150 triệu đồng cho tiền đặt cọc và chi phí xuất cảnh, đồng thời miệt mài học ngoại ngữ, vượt qua các kỳ thi sát hạch và chờ đợi nhiều năm mới có thể đặt chân tới Hàn Quốc. Đó là quãng thời gian thử thách ý chí, sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Suốt sáu năm làm việc tại Hàn Quốc, anh có được mức thu nhập tốt hơn nhưng cũng phải đánh đổi bằng những năm tháng xa gia đình. Những dịp lễ, Tết, những lúc người thân cần nhất, anh đều không thể có mặt. Hay những khi ốm đau nơi đất khách quê người, anh đều phải tự mình vượt qua.

"Chỉ ai từng đi xuất khẩu lao động mới thực sự hiểu cảm giác cô đơn, nhớ nhà và những hy sinh phía sau đồng tiền kiếm được nơi đất khách quê người", anh Ước chia sẻ.

Anh Lê Văn Ước khi làm công nhân xây dựng tại Hàn Quốc, trước khi tìm thấy tương lai mới trên công trường VinCons

Trở về Việt Nam năm 2022, anh mang theo một nỗi băn khoăn: liệu trong nước có công việc nào đủ tốt để người lao động gắn bó lâu dài?

"Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm được môi trường có thu nhập và chế độ tốt như ở nước ngoài", anh nhớ lại.

Nhưng khi gia nhập VinCons, anh nhận thấy môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ. Thậm chí, chỉ sau bảy tháng, với kinh nghiệm và sự cố gắng, anh từ một người thợ công nhân đã được bổ nhiệm trở thành Tổ trưởng với mức đãi ngộ tốt hơn.

“Quan trọng hơn cả, tôi được làm việc gần gia đình sau nhiều năm xa quê”, anh nói.

Trở về Việt Nam làm việc là quyết định đúng đắn nhất của anh Ước sau 6 năm xa xứ.

Tuổi 40 và hành trình đứng dậy sau thất bại

Nếu anh Ước trở về từ những năm tháng mưu sinh nơi đất khách thì câu chuyện của anh Phạm Văn Hiệp đến với nghề công nhân xây dựng lại diễn ra từ một ngã rẽ khác của cuộc đời.

Từng đầu tư kinh doanh với mong muốn xây dựng sự nghiệp riêng, anh Hiệp rơi vào cảnh thua lỗ kéo dài và phải bán tài sản để trả nợ. Ở tuổi 40, khi nhiều người đã có công việc và cuộc sống ổn định, anh gần như phải bắt đầu lại từ đầu.

Không có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, anh gia nhập VinCons với vị trí thợ phụ. Tại đây, anh được công ty trực tiếp đào tạo nghề miễn phí từ những công việc cơ bản nhất, vừa làm vừa học để từng bước nâng cao tay nghề.

Ban đầu, về với VinCons anh chỉ mong có một công việc ổn định để bắt đầu lại. Nhưng công việc này đã mở ra cho anh một hành trình mới.

Gia nhập VinCons giúp anh Phạm Văn Hiệp tìm thấy một cơ hội mới cho tương lai khi trở thành “TikToker” nổi tiếng trên MXH.

Từ những trải nghiệm thực tế tại nơi làm việc, anh bắt đầu chia sẻ cuộc sống và công việc của mình trên mạng xã hội. Những video chân thực, mộc mạc về nghề xây dựng, về môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều lao động trên cả nước.

Hàng trăm người đã chủ động liên hệ với anh để tìm hiểu công việc. Từ người đi tìm cơ hội, anh trở thành người kết nối cơ hội.

Đến nay, anh đã giới thiệu hơn 800 lao động gia nhập công ty. Sau những biến cố cuộc đời, niềm vui lớn nhất của anh không chỉ là đứng dậy sau thất bại, mà còn là giúp nhiều người khác tìm được việc làm ổn định tại VinCons.

"Tôi có việc làm tốt thì muốn giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Càng nhiều người có việc làm ổn định thì càng tốt", anh chia sẻ.

Khi nghề công nhân xây dựng ngày càng được nhiều lao động phổ thông lựa chọn

Câu chuyện của anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp phản ánh một thực tế mới của thị trường lao động. Nếu trước đây nhiều lao động phổ thông xem công nhân xây dựng là lựa chọn mang tính thời vụ thì hiện nay, nghề này đang dần trở thành công việc ổn định với cơ hội phát triển rõ ràng hơn.

Sự phát triển của thị trường cùng nhu cầu nhân lực lớn khiến các doanh nghiệp xây dựng không chỉ cạnh tranh bằng dự án mà còn bằng chính sách dành cho người lao động. Thu nhập ngày càng được cải thiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, các chương trình đào tạo nghề và cơ hội thăng tiến cũng được chú trọng hơn trước.

Không ít người từng lựa chọn xuất khẩu lao động hoặc chuyển sang những ngành nghề khác nay đang quay trở lại với công trường. Điều họ tìm kiếm không chỉ là mức thu nhập cao, mà còn là công việc ổn định và khả năng gắn bó lâu dài với nghề.

Tại doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn như VinCons, thu nhập của công nhân hiện dao động từ 14 đến 33 triệu đồng mỗi tháng tùy theo vị trí, tay nghề và năng lực làm việc. Bên cạnh đó là chế độ bảo hiểm đầy đủ, các chương trình đào tạo nghề cùng cơ hội phát triển lên vị trí quản lý với những đãi ngộ tốt hơn.

Mức thu nhập của công nhân xây dựng tại VinCons dao động từ 14 – 33 triệu

Một người trở về sau sáu năm lao động tại Hàn Quốc. Một người làm lại cuộc đời ở tuổi 40 sau thất bại kinh doanh. Từ những xuất phát điểm khác nhau, nay cả hai đều tìm thấy sự ổn định trong công việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và tương lai tại VinCons.

Như cách anh Lê Văn Ước đúc kết sau nhiều năm bôn ba: "Có những người đi rất xa để tìm cơ hội. Còn tôi, cuối cùng lại tìm thấy nó trên chính quê hương mình."