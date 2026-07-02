Ủy ban nhân dân xã Việt Xuyên tuyển dụng viên chức

I. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 người.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

Khuyến nông viên (hạng III) tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Mã số chức danh nghề nghiệp: V.03.09.26.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG: (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng tại đây)

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

30 ngày, bắt đầu từ ngày 30/6/2026 đến ngày 30/7/2026 (Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận).

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Việt Xuyên, thôn Thống Nhất, xã Việt Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh (bà Trần Thị Thu, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội; số điện thoại: 0383953244).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (Tải mẫu phiếu gửi kèm tại đây).

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh không được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển (thông tin cá nhân, gia đình, quá trình đào tạo, quá trình công tác, đối tượng ưu tiên).

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển để tham gia dự tuyển thì UBND xã thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2026 đến 10/8/2026 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm xét tuyển: Dự kiến tại Phòng họp tầng 2 UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và trang thông tin điện tử xã Việt Xuyên tại địa chỉ: https://vietxuyen.hatinh.gov.vn.

Thông báo này được đăng trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Trang thông tin điện tử xã Việt Xuyên và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0383953244 để được giải đáp.