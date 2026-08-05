Vingroup tuyển 5.680 lao động, ưu tiên người dân Hà Tĩnh

VinFast Hà Tĩnh đang cần tuyển 1.130 công nhân.

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh vừa có thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quy mô lớn của các đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup và các nhà thầu đang triển khai dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

Với tổng số vị trí cần tuyển lên đến 5.680 lao động, ưu tiên người dân địa phương, Vingroup tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo UBND tỉnh về ưu tiên tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề vùng bị ảnh hưởng của quá trình triển khai các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, 4 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup (VinFast Hà Tĩnh, Vincons Vũng Áng, VinAlpha Vũng Áng và Công ty CP Đầu tư và xây dựng SGC) cùng các đơn vị thi công đang triển khai dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng có nhu cầu tuyển dụng 5.680 lao động ở nhiều vị trí việc làm khác nhau.

Cụ thể: VinFast Hà Tĩnh tuyển 1.130 công nhân cho 4 vị trí: công nhân hàn support (400 người), công nhân thao tác (400 người), công nhân logistics (300 người), công nhân phân loại rác (30 người); thông tin liên hệ: ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Nhân sự, điện thoại: 0974598931.

Vincons Vũng Áng tuyển 1.500 công nhân cơ hữu có tay nghề trong các lĩnh vực: cốp pha, cốt thép, cơ khí cắt cọc, xây trát, bê tông, lanh tô, sơn bả, thạch cao và các vị trí phụ trợ. Ứng viên độ tuổi 18-55, thời gian làm việc 26 công/tháng. Quyền lợi gồm suất ăn 100.000 đồng/ngày, có ký túc xá miễn phí, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định và mua thêm bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, nhận lương 2 lần/tháng và có hỗ trợ chi phí đi lại lần đầu. Thông tin liên hệ: ông Bùi Văn Nam, điện thoại: 0961591395.

VinAlpha Vũng Áng tuyển 50 công nhân cơ hữu phụ trách các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt cống, hố ga, bó vỉa, trám trét, san lấp. Yêu cầu: nam từ 18 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã từng thi công các hạng mục hạ tầng tương tự. Thu nhập từ 18 - 20 triệu đồng/tháng tùy năng lực; được hưởng lương tháng 13, tăng ca, phụ cấp và đầy đủ chế độ phúc lợi; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Thời gian làm việc 48 giờ/tuần, nghỉ 4-5 ngày/tháng. Thông tin liên hệ: ông Vũ Duy Đạt - Giám đốc dự án, điện thoại: 0966298200.

Công ty CP Đầu tư và xây dựng SGC tuyển 3.000 công nhân cho 4 vị trí: công nhân thi công thân, trụ cầu (1.000 người), công nhân đúc dầm (1.000 người), công nhân cốp pha (500 người), công nhân cốt thép (500 người). Ứng viên độ tuổi 18-55, thời gian làm việc 26 công/tháng, được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định và hưởng chế độ tăng ca, phụ cấp theo quy định. Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Văn Tuấn - Quản lý Phát triển nhân lực, điện thoại: 0971679120.