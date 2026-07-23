Chuyện những người trẻ Hà Tĩnh trở về quê lập nghiệp

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ Hà Tĩnh sau thời gian học tập, làm việc tại các đô thị lớn hoặc nước ngoài đã lựa chọn trở về quê hương để phát triển sự nghiệp. Sự chuyển biến của môi trường đầu tư, cơ hội trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ cùng lợi thế về công nghệ, thương mại số đang mở ra thêm nhiều hướng đi mới cho người trẻ trên chính mảnh đất quê nhà.

Xu hướng người trẻ trở về quê lập nghiệp đang góp phần tạo thêm việc làm và sức sống mới cho kinh tế địa phương.

Sau gần 5 năm làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993, phường Hà Huy Tập) quyết định trở về Hà Tĩnh để bắt đầu một hành trình mới. Từ kinh nghiệm có được sau những năm làm việc xa quê, chị lựa chọn xây dựng mô hình nuôi chồn giống kết hợp kinh doanh cà phê.

Chị Trần Thị Cẩm Tú cho biết: “Hiện nay, công việc kinh doanh của tôi đã dần ổn định với mô hình nuôi khoảng 100 con chồn giống và phát triển “Tiệm cà phê Làng Tôi”. Những ngày đầu bắt tay vào làm, tôi gặp không ít khó khăn khi doanh thu chưa ổn định, khách hàng chưa nhiều. Tuy nhiên, sự tin tưởng của gia đình, sự ủng hộ của khách hàng và niềm đam mê với công việc đã giúp tôi kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Sau 5 năm trở về quê hương, tôi nhận thấy đây là quyết định đúng đắn khi vừa tạo được nguồn thu nhập cho bản thân, gia đình, vừa được làm công việc mình yêu thích”.

Chị Trần Thị Cẩm Tú lựa chọn trở về Hà Tĩnh phát triển mô hình nuôi chồn giống kết hợp kinh doanh "Tiệm cà phê Làng Tôi".

Với chị Hoàng Thạch Thảo (SN 1997, xã Thạch Lạc), quyết định trở về quê hương sau 7 năm làm việc tại Nhật Bản là lựa chọn đúng đắn. Những kinh nghiệm tích lũy trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp đã trở thành nền tảng để chị phát triển mô hình kinh doanh ngay trên quê nhà, đồng thời có điều kiện gắn bó, chăm lo cho gia đình.

“Hiện nay, tôi đang duy trì cơ sở cho thuê trang phục với hơn 200 bộ áo dài, kết hợp dịch vụ trang điểm, chụp ảnh phục vụ cưới hỏi, lễ tiệc và các sự kiện. Lượng khách sử dụng dịch vụ khá ổn định, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm trong năm. Trở về quê hương, tôi cảm thấy hạnh phúc vì vừa được phát triển công việc mình yêu thích, vừa có điều kiện gần gũi, chăm lo cho gia đình” - chị Thảo chia sẻ.

Chị Hoàng Thạch Thảo trở về quê phát triển dịch vụ cho thuê trang phục, trang điểm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Không chỉ lựa chọn quê hương để phát triển sự nghiệp, nhiều người trẻ còn mong muốn tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Những mô hình sản xuất do họ xây dựng đang mở ra cơ hội việc làm cho lao động ngay trên chính quê hương mình.

Sau 4 năm lao động tại Angola, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1998, xã Cẩm Xuyên) trở về quê hương và thành lập xưởng may Việt Hàn. Từ những băn khoăn ban đầu khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, anh từng bước xây dựng mô hình may mặc xuất khẩu, hiện tạo việc làm cho khoảng 100 lao động trên địa bàn.

Những cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cùng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi đang tạo thêm động lực để nhiều người trẻ Hà Tĩnh trở về lập nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Hải cho hay: "Sau thời gian làm việc ở Angola, tôi nhận thấy quê hương vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển sản xuất. Vì vậy, tôi quyết định trở về thành lập xưởng may với mong muốn vừa phát triển kinh tế, vừa tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Hiện nay, xưởng đã tạo việc làm cho khoảng 100 lao động. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số để nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa sản phẩm đến nhiều thị trường hơn".

Sự xuất hiện của những mô hình do người trẻ xây dựng cho thấy quê hương đang dần trở thành điểm đến lập nghiệp mới. Tuy nhiên, để ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn trở về, bên cạnh sự chủ động của mỗi cá nhân, rất cần sự đồng hành từ các tổ chức, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

Những năm gần đây, xu hướng người trẻ trở về quê lập nghiệp ngày càng rõ nét, trong đó nhiều mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả. Điều đáng ghi nhận là thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tìm kiếm việc làm mà còn chủ động tạo ra việc làm, xây dựng sản phẩm và phát triển mô hình kinh tế ngay trên quê hương. Hà Tĩnh đang có nhiều điều kiện thuận lợi để người trẻ phát triển, từ môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục kết nối, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, tạo môi trường để người trẻ giao lưu, học hỏi và phát triển. Ông Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh

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