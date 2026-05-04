4 cách giúp bạn quay lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ

1. Sắp xếp lại công việc

Trước khi trở lại công việc sau kì nghỉ, hãy lập kế hoạch làm việc và sắp xếp lại công việc. Nhiều người ở Hà Tĩnh đã xây dựng lịch làm việc từ nhiều ngày, trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ lễ.

Đây là cách rất thiết thực để nắm bắt lại tiến độ của các công việc đang thực hiện trước kỳ nghỉ. Vậy bạn cần làm những công việc nào? Trước tiên, hãy liệt kê những việc bạn cần thực hiện trong ngày đi làm sau lễ với sự tuyến tính thời gian và mức độ ưu tiên.

Bạn nên liệt kê vào sổ hoặc trên điện thoại, hoặc ngay trong zalo và bám tiến độ thực hiện. Khi có tiến độ, kế hoạch, bạn sẽ không chán đâu!

2. Đi làm sớm hơn

Bạn hãy đi làm sớm hơn để có tâm lý thoải mái

Bên cạnh việc liệt kê các đầu việc và chuẩn bị tâm lý tốt, việc quan trọng giúp bạn thoải mái trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ là bạn phải đến sớm. Bạn đến sớm tại nơi làm việc, bạn sẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khi đến sớm, bạn có thể dọn dẹp lại bàn làm việc hoặc trò chuyện cùng đồng nghiệp, tạo tinh thần sảng khoái trước khi vào guồng quay.

3. Khôi phục thói quen luyện tập, nghỉ ngơi hợp lí

Sau kì nghỉ dài, những thói quen hàng ngày của bạn ít nhiều bị thay đổi. Cơ thể cũng có thể vì ăn uống và đi lại nhiều mà thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải quay lại với thói quen luyện tập thể dục – thể thao. Đồng thời, khôi phục giờ giấc nghỉ ngơi và sinh hoạt như cũ để giúp bạn thúc đẩy nhanh chóng quá trình điều chỉnh lại nhịp sống sau kỳ nghỉ lễ.

4. Chuẩn bị tâm lý cho những việc quan trọng

Chuẩn bị tốt tâm lý cho những việc quan trọng.

Ngay khi bước vào ngày làm việc đầu tiên, bạn phải nhắc nhở mình về khối lượng công việc. Trong khối lượng đó, bạn phải xác định nội dung nào là quan trọng nhất hoặc có ảnh hưởng nhất đến tập thể. Chẳng hạn: Sáng nay có họp không? Họp những cuộc nào? Thời gian họp cho từng cuộc là từ lúc nào đến lúc nào? Bạn chuẩn bị ý kiến như thế nào để tham gia cuộc họp? Ngoài các cuộc họp, bạn phải làm gì tiếp theo với công việc chuyên môn, bạn có hẹn hò với khách hàng hay ai đó liên quan đến giải quyết công việc.

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Đừng khiến bản thân căng thẳng, hãy chủ động để trở lại guồng quay. Hãy bình tĩnh, tập trung và thư giãn để giải quyết từng vấn đề, bạn nhé.