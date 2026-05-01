Người trẻ Hà Tĩnh miệt mài chạy deadline ngày lễ

Dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm nay kéo dài 4 ngày, là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, du lịch, sum họp gia đình. Thế nhưng, với không ít người trẻ, đây lại là “quãng lặng” cần thiết để nhìn lại kế hoạch, bù đắp những phần việc còn dang dở và tạo đà tăng tốc.

﻿Em Nguyễn Thị Thảo tranh thủ thời gian học tập trong kỳ nghỉ lễ.

Là học sinh cuối cấp, em Nguyễn Thị Thảo (xã Cẩm Xuyên) chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt, học tập xuyên kỳ nghỉ lễ. Thảo dành thời gian ban ngày cho gia đình và các cuộc hẹn với bạn bè, buổi tối em tập trung ôn bài vì đây khoảng thời gian yên tĩnh để em ghi nhớ kiến thức.

Thảo chia sẻ: “Mỗi tối, em dành khoảng 3 - 4 tiếng để xử lý các bài tập và luyện từng bộ đề để tránh quên kiến thức. Năm cuối cấp nên lịch học và bài tập của em khá nhiều, nếu ngắt quãng sẽ rất dễ mất nhịp. Việc duy trì làm bài đều đặn giúp em không bị gián đoạn và dễ dàng bắt nhịp trở lại sau kỳ nghỉ”.

Duy trì nhịp làm việc ổn định giúp nâng cao hiệu quả và tính chủ động.

Cùng lựa chọn cách “giữ nhịp”, Hoàng Nguyễn Nhật Linh (làm việc trong lĩnh vực truyền thông, phường Thành Sen) tận dụng kỳ nghỉ để rà soát lại các dự án cá nhân. Không chạy theo tiến độ dồn dập, Linh chia nhỏ đầu việc theo từng ngày, ưu tiên những nội dung quan trọng và dành thời gian cho việc định hướng giai đoạn tiếp theo.

“Trong những ngày nghỉ, tôi tập trung hoàn thiện các phần việc còn thiếu, đồng thời lên kế hoạch cho chặng tiếp theo. Khi công việc được phân bổ hợp lý, tôi vẫn đảm bảo tiến độ mà không đánh mất thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình” - Linh cho biết.

Không để kỳ nghỉ trở thành “khoảng trống” trong công việc, nhiều bạn trẻ chủ động cân bằng giữa làm và nghỉ.

Bên cạnh những người chủ động duy trì tiến độ theo kế hoạch cá nhân, nhiều bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cũng phải làm việc với cường độ cao trong dịp nghỉ lễ. Ghi nhận tại một số quán ăn, cà phê trên địa bàn cho thấy, lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường, tập trung vào khung giờ buổi tối và cuối tuần. Nhiều nhân viên phục vụ trẻ làm việc liên tục theo ca, khối lượng công việc lớn, áp lực tăng rõ rệt.

Nguyễn Văn Tuấn (làm việc tại một quán cà phê trên địa bàn phường Trần Phú) cho biết: “Những ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng nên khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Mỗi ca làm gần như kín khách, chúng tôi phải di chuyển liên tục để phục vụ. Dù áp lực nhưng đây cũng là dịp để tăng thu nhập, vì vậy ai cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc”.

Trong dịp nghỉ lễ, nhiều nhân viên phục vụ trẻ làm việc liên tục theo ca để đáp ứng lượng khách tăng cao.

Việc con em duy trì nhịp làm việc trong dịp nghỉ lễ mang lại sự yên tâm cho nhiều gia đình, bởi điều đó cho thấy tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của người trẻ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là không ít băn khoăn khi phụ huynh lo ngại con dễ rơi vào trạng thái quá tải nếu không biết cân đối thời gian hợp lý. Trong bối cảnh kỳ nghỉ vốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, việc “giữ nhịp” làm việc cũng đặt ra yêu cầu về sự điều tiết, tránh biến áp lực vô hình thành gánh nặng lâu dài.

Chị Trần Thị Mai (xã Can Lộc) cho biết: “Gia đình không đặt nặng việc phải làm trong những ngày nghỉ, nhưng rất ủng hộ khi con biết tự sắp xếp thời gian. Điều quan trọng là giữ được sự cân bằng để vừa đảm bảo công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng”.

Phụ huynh chủ động đồng hành cùng con trong việc học.

Có thể thấy, làm việc xuyên kỳ nghỉ chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt trong một kế hoạch hợp lý. Việc dành khoảng 2 - 3 tiếng mỗi ngày để xử lý công việc trọng tâm, học thêm kỹ năng là mức phù hợp, tránh tình trạng quá tải. Làm việc xuyên lễ không đồng nghĩa với làm dồn, làm quá sức. Ngược lại, đó là cách để duy trì nhịp, giữ sự chủ động và hạn chế “đứt gãy” trong quá trình phát triển cá nhân.

Kỳ nghỉ lễ với nhiều người trẻ không còn là khoảng “tạm dừng” hoàn toàn. Thay vào đó, họ lựa chọn một nhịp điệu linh hoạt hơn – vừa nghỉ ngơi, vừa làm việc – để không đánh mất guồng quay đã xây dựng. Sự chủ động, kỷ luật và khả năng cân bằng đang dần trở thành lợi thế, giúp người trẻ tự tin bước vào những mục tiêu phía trước.