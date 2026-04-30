Sôi động tại trung tâm thương mại dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ phù hợp, hấp dẫn với nhiều lứa tuổi.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Tĩnh như Vincom Plaza, Co.opmart trở thành điểm đến của nhiều người dân.
Do thời tiết không thuận lợi, nhiều gia đình đã lựa chọn không gian tại trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Thành Sen) chia sẻ: “Ngày lễ không đi xa nên gia đình tôi chọn vào trung tâm thương mại. Ở đây có đầy đủ từ ăn uống, mua sắm đến khu vui chơi cho trẻ nhỏ, rất tiện lợi và mát mẻ.”
Ngay từ buổi sáng, lượng người đến trung tâm thương mại đã khá đông.
Dự báo lượng khách sẽ tăng cao vào dịp nghỉ lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Ông Võ Công Hải – Giám đốc Siêu thị Winmart Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ khoảng 30–40% so với ngày thường; đồng thời bố trí thêm nhân viên, mở thêm quầy thanh toán để tránh tình trạng quá tải. Công tác an ninh, trật tự cũng được chúng tôi đảm bảo để khách hàng yên tâm mua sắm”.
Ghi nhận cho thấy, lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng đáng kể so với ngày thường. Đặc biệt, tại các khu vực như thời trang, ẩm thực, rạp chiếu phim và khu vui chơi trẻ em luôn trong tình trạng đông kín.
Nhân viên làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Hoạt động mua sắm và giải trí diễn ra suôn sẻ, góp phần tạo nên không khí sôi động, thúc đẩy tiêu dùng trong dịp lễ.
Video: Trung tâm thương mại Hà Tĩnh hút khách dịp lễ 30/4 - 1/5.

