Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in

(Baohatinh.vn) - Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

Thời điểm này, nhiều đầm sen ở Hà Tĩnh đang vào mùa nở rộ, bên cạnh mang lại nguồn thu nhập cho các hộ gia đình, vườn sen còn trở thành điểm đến lý tưởng để người dân và du khách chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Tại thôn Hội Minh (xã Đan Hải), đầm sen rộng hơn 15.000 m² của ông Võ Văn Hiền đang vào mùa nở rộ, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt. Sắc sen không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo nên một không gian sinh thái trong lành, yên bình.
Thời điểm hoa sen nở đẹp nhất thường rơi vào buổi sáng sớm và khoảng giữa trưa. Khi đó, những cánh hoa bung nở trọn vẹn, khoe sắc hồng dịu dàng dưới ánh nắng, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa thanh khiết.
Thời tiết thuận lợi là cơ hội để nhiều gia đình lên đồ chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên đầm sen. Trong đó, áo dài vẫn luôn được ưu tiên lựa chọn bởi sự hài hòa, tôn lên vẻ duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.
Chị Võ Thị Thuỳ An (xã Đan Hải) chia sẻ: “Tôi là người yêu thích chụp ảnh và luôn có niềm đam mê với các loài hoa. Mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi, hoa sen vẫn nổi bật bởi sự dịu dàng, thuần khiết. Mỗi mùa sen nở, tôi thường tranh thủ đến đầm sen để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và cảm nhận không gian trong lành, yên bình nơi đây”.
Được tự tay hái những bông sen yêu thích, chị Lê Huyền Trang (xã Sơn Tây) cho biết: "Tôi đã tìm hiểu và canh từ trước khoảng một tháng để có thể đến đúng mùa, tự tay hái và mua những bông sen đẹp nhất. Cảm giác được hòa mình vào không gian đầm sen rất thú vị”.
Không gian sen nở rộ không chỉ thu hút du khách mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho nhiều thợ chụp ảnh dịch vụ. Vào mùa cao điểm, nhu cầu chụp ảnh tăng mạnh giúp các nhiếp ảnh gia có thêm việc làm, cải thiện thu nhập.
Sức hút từ vẻ đẹp thanh khiết, bình yên của hoa sen khiến nhiều du khách không ngại di chuyển quãng đường xa để lưu giữ cho mình những bộ ảnh đáng nhớ.
Để có được những bức hình ưng ý, nhiều người không ngại “lăn xả”, đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến phụ kiện. Sự chuẩn bị chu đáo giúp mỗi khung hình trở nên hài hòa, nổi bật hơn.
Theo khảo sát, đầm sen thường bắt đầu nở rộ từ tháng 5 và kéo dài đến khoảng tháng 8 hằng năm. Ngoài mang lại vẻ đẹp, hoa sen còn có nhiều công dụng trong đời sống như: làm nguyên liệu chế biến ẩm thực (trà sen, chè sen, hạt sen), sử dụng trong làm đẹp và y học...
Những khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu của các bé bên đầm sen góp phần làm bức tranh mùa hè thêm sinh động. Đây cũng là dịp để phụ huynh dạy con về tình yêu thiên nhiên, biết trân trọng và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh mình.
Vườn sen ở thôn 15 (xã Thạch Hà) thời điểm này cũng bước vào mùa thu hoạch, các chủ vườn tranh thủ hái những gương sen để mang đi tiêu thụ. Chị Lê Thị Hoà cho biết: “Mùa sen năm nay khá thuận lợi nên sản lượng ổn định. Chúng tôi tranh thủ thu hái gương sen đúng độ để đảm bảo chất lượng khi bán ra thị trường. Bên cạnh thu hoạch, gia đình cũng tạo điều kiện để các bạn trẻ đến chụp ảnh, trải nghiệm không gian đầm sen”.
Mùa sen ở làng quê cũng là thời điểm bước vào mùa gặt. Hương sen hòa trong hương lúa chín tạo nên mùi thơm đặc trưng của tháng 5, dịu nhẹ mà sâu lắng, lan tỏa khắp không gian. Đó không chỉ là hương của mùa hè, mà còn là hương của một miền quê Hà Tĩnh yên bình, thân thuộc, khiến ai đã một lần ghé qua cũng khó quên.
Video: Sắc sen nở rộ giữa mùa hè Hà Tĩnh.

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
