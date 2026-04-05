Mách nước vị trí cực đẹp tại Hà Tĩnh cho những "tín đồ" cắm trại và check-in

Phan Cúc - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Sở hữu bờ biển thoải, làn nước xanh trong cùng không gian yên bình, biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của những "tín đồ" xê dịch, đam mê cắm trại và check-in.

Bãi biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) cách phường Thành Sen khoảng 40km và cách Thiên Cầm khoảng 15km. Nơi đây ghi dấu ấn với du khách bởi vẻ đẹp hài hòa giữa biển xanh và những dãy núi thoai thoải, tạo nên sự hoang sơ, yên bình hiếm có.
Những ngày này, khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, biển Kỳ Xuân được nhiều “tín đồ” camping (người yêu thích cắm trại - PV) lựa chọn để dựng lều, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không gian biển trong lành.
Những chiếc xe ô tô bán tải chở theo lều trại và đầy đủ vật dụng dã ngoại đã trở nên quen thuộc tại biển Kỳ Xuân thời gian gần đây. Nhiều người chọn nơi đây làm điểm dừng chân để “trốn” khỏi nhịp sống tất bật, tạm gác lại những bộn bề thường nhật vào ngày cuối tuần.
Chị Phạm Minh Nguyệt (phường Ngọc Hà, Hà Nội) chia sẻ: “Cuối tuần này, gia đình tôi chọn Hà Tĩnh làm điểm đến để nghỉ ngơi và khám phá. Ngày đầu, chúng tôi vui chơi, nghỉ dưỡng tại Thiên Cầm. Sang ngày thứ hai, cả nhà di chuyển đến biển Kỳ Xuân để trải nghiệm cắm trại. Không gian nơi đây rất yên bình, bãi biển thoải, nước trong, đặc biệt phù hợp cho các hoạt động camping và tắm biển".
Cùng với chị Minh Nguyệt, trong những ngày cuối tuần, nhiều du khách từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng tìm về biển Kỳ Xuân để dựng lều cắm trại.
Nơi những khoảnh khắc yên bình trở nên đáng quý, giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng và thư thái giữa cuộc sống thường nhật.
Không gian lều trại cũng trở thành điểm check-in thú vị dành cho du khách.
Anh Nguyễn Công Tuấn (xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh vui chơi, tôi chọn biển Kỳ Xuân để dựng lều, nghỉ qua đêm. Chúng tôi chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết cùng đồ ăn nhẹ; còn nếu muốn thưởng thức hải sản, chỉ cần di chuyển lên nhà hàng cách đó khoảng 50m, rất thuận tiện. Tôi nghĩ đây là điểm đến khá thú vị, đáng để trải nghiệm trong mùa hè này”.
Khung cảnh tại biển Kỳ Xuân cũng trở thành “tọa độ” lý tưởng để du khách lưu giữ những bức hình ấn tượng.
Từ bình minh rực rỡ đến hoàng hôn dịu nhẹ, mỗi khoảnh khắc nơi đây đều dễ dàng “ghi điểm” trong lòng du khách.
Theo chia sẻ của những “tín đồ” camping, thời điểm lý tưởng nhất để dựng lều trên biển là vào buổi chiều, khi nắng đã dịu. Sau đó, du khách có thể tắm biển, vui chơi, tổ chức ăn uống và nghỉ lại qua đêm giữa không gian thoáng đãng, yên bình.
Bên cạnh trải nghiệm cắm trại, du khách cũng có thể dễ dàng kết hợp khám phá và sử dụng các dịch vụ du lịch lân cận, góp phần làm trọn vẹn hơn hành trình nghỉ dưỡng tại vùng biển này.
Du khách có thể tìm về bãi biển Kỳ Xuân theo địa chỉ tại đây﻿
Video: Biển Kỳ Xuân phù hợp với các trải nghiệm ngoài trời.

Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Mỗi món ngon, một câu chuyện quê hương

Từ biển khơi đến làng quê yên bình, ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ đậm đà hương vị mà còn gửi gắm câu chuyện về đất và người, tạo nên sức hút riêng với du khách.
Người gieo "vàng thơm" ở vùng trầm Hà Tĩnh

Về Phúc Trạch luôn phảng phất mùi hương trầm dìu dịu. Hương thơm ấy không chỉ từ những thớ gỗ, mà còn lan tỏa từ một hành trình đẹp của những người mở lối đưa trầm hương thành nghề truyền thống ở Hà Tĩnh.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hồ Kẻ Gỗ - nửa thế kỷ vẫn âm vang tiếng bạt núi, xẻ đồi

50 năm đã qua, kể từ ngày công trường hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh chính thức khởi công, tiếng bạt núi, xẻ đồi, đắp đập với tinh thần “mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản” vẫn còn vang vọng đầy tự hào. Đại công trình thủy nông hồ Kẻ Gỗ không chỉ là bản hùng ca lao động mà còn là hiện thực sinh động về quan hệ biện chứng giữa chủ trương của Đảng và sức mạnh lòng dân.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.