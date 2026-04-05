Mách nước vị trí cực đẹp tại Hà Tĩnh cho những "tín đồ" cắm trại và check-in

(Baohatinh.vn) - Sở hữu bờ biển thoải, làn nước xanh trong cùng không gian yên bình, biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của những "tín đồ" xê dịch, đam mê cắm trại và check-in.
Những chiếc xe ô tô bán tải chở theo lều trại và đầy đủ vật dụng dã ngoại đã trở nên quen thuộc tại biển Kỳ Xuân thời gian gần đây. Nhiều người chọn nơi đây làm điểm dừng chân để “trốn” khỏi nhịp sống tất bật, tạm gác lại những bộn bề thường nhật vào ngày cuối tuần.
Cùng với chị Minh Nguyệt, trong những ngày cuối tuần, nhiều du khách từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… cũng tìm về biển Kỳ Xuân để dựng lều cắm trại.
Không gian lều trại cũng trở thành điểm check-in thú vị dành cho du khách.
Theo chia sẻ của những “tín đồ” camping, thời điểm lý tưởng nhất để dựng lều trên biển là vào buổi chiều, khi nắng đã dịu. Sau đó, du khách có thể tắm biển, vui chơi, tổ chức ăn uống và nghỉ lại qua đêm giữa không gian thoáng đãng, yên bình.
Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.
Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Về Phúc Trạch luôn phảng phất mùi hương trầm dìu dịu. Hương thơm ấy không chỉ từ những thớ gỗ, mà còn lan tỏa từ một hành trình đẹp của những người mở lối đưa trầm hương thành nghề truyền thống ở Hà Tĩnh.
Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.
Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Trước đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, hai đại diện đến từ Hà Tĩnh là Trần Thị Kiều Anh và Phạm Thị Huyền Trang đang thu hút sự chú ý nhờ phong độ ổn định, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại sân chơi sắc đẹp uy tín này.
50 năm đã qua, kể từ ngày công trường hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh chính thức khởi công, tiếng bạt núi, xẻ đồi, đắp đập với tinh thần “mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản” vẫn còn vang vọng đầy tự hào. Đại công trình thủy nông hồ Kẻ Gỗ không chỉ là bản hùng ca lao động mà còn là hiện thực sinh động về quan hệ biện chứng giữa chủ trương của Đảng và sức mạnh lòng dân.
Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.